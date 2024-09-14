«Уймите ваши утробы». Певица Штурм раскрыла свои траты на продукты

«Мои затраты на продукты - 2600 рублей в месяц. Уймите ваши утробы! Много есть неприлично», - высказалась артистка.

По словам артистки, она тщательно следит за собой, уделяя большое внимание питанию. В такой скромный бюджет ей удается укладываться благодаря продуманным покупкам, в том числе акционным товарам и скидкам. Штурм призналась, что весит 52 килограмма.

Артистка рассказала, что покупает кашу геркулесовую, молоко 3,2% жирности, курицу, рис, вермишель, помидоры и огурцы, которые солит сама. Овощи и фрукты она приобретает на рынке в выходной день. Свои слова о тратах на сумму 2518 рублей она подтвердила, предоставив изданию скрин из банковского приложения.

Штурм добавила, что еду лучше готовить дома, не покупать продукты на голодный желудок. Кроме того, люди слишком много денег тратят обычно на сигареты, алкоголь и «дорогие копчености».

Ранее в Белоруссии умер 36-летний бодибилдер Илья «Голем» Ефимчук, питавшийся семь раз в день , причем устраивая полноценный прием пищи.