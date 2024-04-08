«Увидела все по походке». Долина не смогла скрыть, кто выступает в костюме бабочки

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Долина приняла участие в качестве приглашенного члена жюри восьмого выпуска программы на телеканале НТВ. Народная артистка России смогла «рассекретить» одного из персонажей по походке, но сделала вид, что не знает, кто это.

«Нет, никого она мне не напомнила», - прокомментировала Долина.

Однако Киркоров не согласился с ней.

«Врушка! Лариса Александровна врушка, напомнила! Я вижу по глазонькам. <…> Она увидела все по походке», - воскликнул он.

Эту ситуацию звезда эстрады объяснил тем, что люди его поколения не умеют врать.

Ранее артиста в костюме кактуса разоблачили в новом выпуске шоу «Маска». Под маской спряталась певица Катя Иванчикова, известная под псевдонимом Lowa.