08 апреля 2024, 02:58

«Увидела все по походке». Долина не смогла скрыть, кто выступает в костюме бабочки

РИА «Новости»
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Член жюри шоу «Маска» Филип Киркоров не поверил певице Ларисе Долиной, что она не узнала артиста, который в телепередаче выступает в костюме бабочки.  Поэтому он назвал свою коллегу «врушкой», которую выдают глаза.

Долина приняла участие в качестве приглашенного члена жюри восьмого выпуска программы на телеканале НТВ. Народная артистка России смогла «рассекретить» одного из персонажей по походке, но сделала вид, что не знает, кто это.

«Нет, никого она мне не напомнила», - прокомментировала Долина.

Однако Киркоров не согласился с ней.

«Врушка! Лариса Александровна врушка, напомнила! Я вижу по глазонькам. <…> Она увидела все по походке», - воскликнул он.

Эту ситуацию звезда эстрады объяснил тем, что люди его поколения не умеют врать.

Ранее артиста в костюме кактуса разоблачили в новом выпуске шоу «Маска». Под маской спряталась певица Катя Иванчикова, известная под псевдонимом Lowa.

Филипп Киркоров Россия Телевидение Ток-шоу
08 апреля 2024, 03:58
Директор Кузьмина прокомментировал слухи о «пьяном» выступлении певца
РИА «Новости»
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Директор певца Владимира Кузьмина назвал «очередной чушью» данные о том, что артист вышел пьяным к зрителям на концерте в Уфе. Об сообщило издание aif.ru.

«Очередная чушь <…> Есть масса видео с этого концерта с положительными отзывами», - заявил директор артиста Александр Сябро.

Как отметили сами поклонники, вечер оказался «очень теплым». Слушатели заняли все места в зале, подпевали кумиру, танцевали под его песни, снимали выступление на камеру и одаривали исполнителя аплодисментами.

«А еще подарили много цветов! Вот она преданность фанатов! Благодарим вас за ваше творчество! Ценим, любим, уважаем и ждем новых встреч», - процитировало слова фанатов издание.

Концерт Кузьмина прошел в Уфе 5 апреля. Некоторые поклонники посчитали, что артист пел медленно и с трудом. Гости заподозрили, что у певца могут быть проблемы со здоровьем.

Фанаты Уфа Концерты
08 апреля 2024, 03:24
Никиту Уфимцева выгнали из шоу «Новая Фабрика звезд»
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Участник шоу «Новая Фабрика звезд» Никита Уфимчев больше не будет принимать в нем участие.  Об этом стало известно на шестом отчетном концерте артистов телепрограммы на ТНТ.

До этого проект покинули Лео Канделаки, Александр Малахов, Эстер Горбадей, Аркадий Евтушенко и Настя Ким.

Продолжат радовать зрителей 12 исполнителей.

Ранее сыну шансонье Михаила Круга Александру удалось покорить сердца зрителей на шоу «Новая Фабрика звезд». Он впечатлил публику, спев дуэтом со Стасом Пьехой. Они исполнили песню «Одна звезда» композитора Виктора Дробыша. В социальных сетях фанаты «Новой Фабрики звезд» отметили, что Круг спел лучше Пьехи.

Фанаты Концерты Песни Телевидение
08 апреля 2024, 02:22
Жюри «Маски» раскрыли личность Кактуса
Freepik
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Артиста в костюме кактуса разоблачили в новом выпуске шоу «Маска». Под маской спряталась певица Катя Иванчикова, известная под псевдонимом Lowa.

Кандидатами на выбивания стали три исполнителя - Кактус, Матрешка и Енот. Последнюю маску в программе своим голосованием оставили зрители, а жюри проголосовали за Матрешку. «Гостевым» судьей в выпуске стала певица Лариса Долина.

В прошлый раз из шоу вылетел Перец, костюм которого надел рэпер Дава. До этого жюри раскрыли личности Акулы (рэпер Артем Качер), Мотылька (актриса Настасья Самбурская) и Кукурузы (телеведущий Сергей Майоров).

Ранее Дава рассказал о панической атаке на шоу «Маска». По словам артиста, когда он выходил в первый эфир, то стал задыхаться. Он боялся, что так и скончается, потому что маску нельзя снимать. В костюме мужчине было непросто, потому что он достаточно плотный. Помимо этого, участники проекта репетируют в образах и проводят в таком виде много времени.

Телевидение Шоу-бизнес
08 апреля 2024, 00:28
«Я шагаю по Москве». Стоянов заставил Михалкова петь по телефону
РИА «Новости»
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Режиссеру Никите Михалкову пришлось исполнить песню из фильма «Я шагаю по Москве», чтобы его узнали. Об этом в интервью на Youtube-канале Надежды Стрелец рассказал народный артист РФ Юрий Стоянов.

По его словам, Михалков набрал номер юмориста и представился. Но Стоянов не поверил звонившему и, сказав ему «пошел ты», положил трубку.

«Позвонил какой-то человек: „Але, привет, это Михалков“. Ну с какого боку?» - объяснил Стоянов.

Когда маэстро перезвонил, актер попросил его спеть хит из киноленты «Я шагаю по Москве». Только после того, как он услышал исполнение, Стоянов перестал сомневаться, с кем разговаривает.

Во время беседы Михалков предложил Стоянову провести церемонию вручения премии «Золотой орел», а впоследствии пригласил на роль одного из присяжных в фильме «12».

Ранее певец Филип Киркоров рассказал, как Михалков своим звонком прервал романтическую ночь поп-звезды. Артист уточнил, что событие произошло в 1990-х годах, когда он жил с «главной певицей страны»

Песни Режиссер Фильмы Актеры

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