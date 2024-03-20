Уткин страдал одышкой на протяжении трех дней перед смертью

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Уткин весил около 240 килограммов. По данным канала, 19 марта спортивный комментатор вызвал скорую помощь. Медикам он пожаловался на сбитое дыхание и пересохший рот. На месте врачи диагностировали тромбоэмболию легочной артерии. Уткину вкололи антикоагулянт, но препарат не помог.

Его привезли в больницу уже в тяжелом состоянии.

Василия Уткина сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ситуация осложнялась и другими заболеваниями - гипертонией, морбидным ожирением и пароксизмальной формой фибрилляция предсердий.

Первую остановку сердца у Уткина зафиксировали в 17:05. Врачи реанимировали его. Но спустя полчаса сердце снова остановилось. Уже в 18:01 медики констатировали смерть Уткина.

Как уточнили авторы материала, причиной стала тромбоэмболия легочной артерии.