08 апреля 2024, 17:31

«Устроит шабаш». Пугачева отметит юбилей масштабным гастрольным туром

РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева отметит свой 75-летний юбилей, отправившись в тур по Европе. Об этом продюсер Сергей Дворцов сообщил изданию «Абзац».

По его словам, в свой день рождения, 15 апреля, примадонна планирует грандиозное празднование в кругу близких друзей, после чего отправится в турне. Она также запланировала выступить в Израиле , а после поездки по Европе - на Кипре.

«Свое 75-летие она не хочет оставить без внимания. Она выпустит новый альбом в Израиле 15 апреля и позовет на юбилей своих друзей-иноагентов, чтобы устроить так называемый шабаш», - заявил продюсер.

Продвижением новой пластинки Пугачевой займется продюсер Нателла Крапивина, известная своей работой со Светланой Лободой. Альбом появился на стриминговых площадках 1 марта.

К своему 75-летнему юбилею певица обещала подарить поклонникам новые песни. Недавно она записала песню с неизвестным артистом.

Израиль Европа Алла Пугачева
08 апреля 2024, 17:21
Блиновской разрешили позвонить детям
РИА «Новости»
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Автору «Марафона желаний» Елене Блиновской разрешили позвонить своим детям. Это будет ее первая возможность поговорить с сыновьями и дочерью за время нахождения в СИЗО. Об этом «360» рассказала адвокат блогера Наталия Сальникова.

«Что касается звонков, мне известно, что такое разрешение есть. Информации, звонила или не звонила, у меня нет», - поделилась она.

Адвокат добавила, что поскольку Алексей Блиновский является обвиняемым по уголовному делу, то общаться с ним автор «Марафона желаний» не может. Разговор с детьми может занять около 15 минут.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что телефон блогеру будут выдавать планово.

Елене Блиновской и ее мужу Алексею вменили легализацию 706 миллионов рублей из скрытых доходов. Блогер попыталась оспорить это решение, но иск к ФНС отклонили.

Уголовное дело Блогеры Задержание блогера Елены Блиновской
08 апреля 2024, 15:02
Актриса Мария Шумакова родила первенца
Global Look Press
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Актриса Мария Шумакова впервые стала мамой. У 35-летней звезды сериала «Сладкая жизнь» родился сын. Артистка поделилась радостной новостью в социальных сетях.

Шумакова замужем за сотрудником Comedy Club Production Славой Гусевым. Пара поженилась в 2022 году.

Ранее актриса Сьюки Уотерхаус впервые показала общественности фотографию с новорожденным ребенком от звезды саги «Сумерки» Роберта Паттинсона. Она предстала на пленочном фото с ребенком на руках. Девушка максимально закрыла новорожденного руками, показав лишь темные волосы младенца. Имя и пол первенца пара держит в секрете.

Шумакова выложила селфи из роддома. Она также сообщила поклонникам имя новорожденного.

«Счастливая мать Леонида», - подписала фото артистка.

В сериале, который принес актрисе любовь зрителей, она сыграла мать двоих детей. В реальности же новорожденный стал первым ребенком звезды.

Дети Актеры
08 апреля 2024, 14:43
Актриса Зоя Бербер полюбила играть отрицательных персонажей
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Актриса Зоя Бербер запомнилась зрителям своей ролью в сериале «Реальные пацаны» в образе «идеальной девушки». Однако сейчас она полюбила играть отрицательных персонажей. Об этом звезда рассказала в беседе с «АиФ».

В проекте «Анна Николаевна» актриса предстала в роли робота-полицейского, имеющего черты человека. В сериале «Тетя Марта» Бербер также выступила в образе агрессивной личности. Она поделилась, что ей особенно нравится вживаться в роли злодеев.

«Очень здорово, что мне доверяют отрицательных персонажей. Ведь у них такой вес! На самом деле это очень важная позиция. Есть главные герои и есть конфликт, с которым они борются. Так вот именно отрицательный персонаж отвечает за линию противостояния», - объяснила актриса.

В жизни она считает себя обычным человеком со всеми присущими ему слабостями. Поэтому разрушение образа «хорошей девочки» 36-летнюю артистку не пугает.

Ранее актер Владимир Селиванов рассказал, будет ли новый сезон «Реальных пацанов». Сериал начал выходить в 2010 году.

Сериалы Актеры Шоу-бизнес
08 апреля 2024, 14:10
Стала известна баснословная стоимость квартиры Анжелики Варум в США
РИА «Новости»
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Певица Анжелика Варум с дочерью поселилась в Лос-Анджелесе. Стоимостью ее квартиры оценили в два миллиона долларов, сообщила «Комсомольская правда».

Согласно источникам издания, Варум проживает в Америке уже шесть месяцев. Недвижимость, в которой она поселилась, зарегистрирована на имя ее супруга, Леонида Агутина. Эту квартиру он купил в 2013 году за 130 миллионов рублей, а ее нынешняя рыночная цена составляет 196 миллионов рублей.

Певица живет у берега Тихого океана, в престижном жилищном комплексе с бассейном. В самой квартире расположены две спальни, обширная гардеробная, гостиная и офис.

До сих пор ни Варум, ни Агутин не делали публичных заявлений относительно переезда в Соединенные Штаты.

В конце марта певица оскандалилась на концерте своего мужа. Она вызвала смех у зала и гитаристов.

США Недвижимость Шоу-бизнес

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