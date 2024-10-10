«Устала». Названа причина ухода Паулины Андреевой от Федора Бондарчука

По словам друга Бондарчука, режиссер до сих пор любит Андрееву и хочет ее вернуть, поэтому знаменитости могут еще помириться.

«Паулина - интроверт, ведет достаточно замкнутый образ жизни, не любит шумные компании. А Федор не прочь шумно погулять. Паулина устала от этих бесконечных застолий», - рассказал собеседник издания.

Бондарчук и Андреева еще не подали официального заявления на развод. Сейчас артистка живет в Санкт-Петербурге, а режиссер - в Москве.

Знакомые Андреевой озвучили другую версию разлада между супругами. По их словам, они могли поругаться из-за того, что Андреева не хочет больше сниматься в кино и желает начать работать как режиссер или сценарист.

Ранее стало известно, что внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков развелся с женой моделью Аленой Красновой. О разводе рассказал экс-директор группы t.A.T.u. Леонид Дзюник.