Успенскую призвали извиниться перед Киркоровым

«Так вот - если она найдет в себе силы, чтобы извинится перед Филиппом за то, что наговорила о нем, то я в свою очередь буду говорить с моим клиентом о том, чтобы он простил Успенскую», - сказал он.

По словам Добровинского, как только Киркоров и Успенская достигнут примирения, он отзовет иск на 10 миллионов рублей.

Киркоров обратился в суд с заявлением о том, что Успенская якобы выпрашивала у него деньги на подарки. Но больше всего артисту не понравилось то, что она назвала его женоненавистником. Из-за этого он обратился в суд.

Противостояние между звездами началось, когда Успенская обвинила хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе, а Киркоров заступился за него. Ссора переросла в личные оскорбления, певица назвала поп-короля «женоненавистником».