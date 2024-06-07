07 июня 2024, 03:27

Успенскую призвали извиниться перед Киркоровым

РИА «Новости»
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Король эстрады Филипп Киркоров может простить певицу Любовь Успенскую за клевету, но ей придется извиниться за свои слова. Об этом заявил адвокат артиста Александр Добровинский в интервью изданию StarHit.

«Так вот - если она найдет в себе силы, чтобы извинится перед Филиппом за то, что наговорила о нем, то я в свою очередь буду говорить с моим клиентом о том, чтобы он простил Успенскую», - сказал он.

По словам Добровинского, как только Киркоров и Успенская достигнут примирения, он отзовет иск на 10 миллионов рублей.

Киркоров обратился в суд с заявлением о том, что Успенская якобы выпрашивала у него деньги на подарки. Но больше всего артисту не понравилось то, что она назвала его женоненавистником. Из-за этого он обратился в суд.

Противостояние между звездами началось, когда Успенская обвинила хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе, а Киркоров заступился за него. Ссора переросла в личные оскорбления, певица назвала поп-короля «женоненавистником».

Суд Филипп Киркоров Деньги Любовь Успенская
07 июня 2024, 02:29
Ивлеева впервые за долгое время появилась на публике и засветила кольцо
РИА «Новости»
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Блогер Анастасия Ивлеева впервые за долгое время вышла в свет, чтобы представить новое заведение — лапшичную Nudles. Она опубликовала ролик в социальных сетях, в котором подходила к заведению.

При этом внимательные поклонники заметили у звезды кольцо на безымянном пальце правой руки. По традиции на этом пальце носят обручальные и помолвочные украшения.

Возможно, что это обычное украшение или блогер решила использовать кольцо для того, чтобы подогреть интерес к предстоящему мероприятию по случаю открытия лапшичной.

Недавно Ивлеева кардинально сменила имидж. Она перекрасилась из блондинки в брюнетку и показала свое фото в соцсетях. Этот пост стал первым после того, как блогер удалила все свои публикации в Instagram*. Позже звезда призналась, что пошла на такие меры из-за страха.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Соцсети Блогеры Анастасия Ивлеева
07 июня 2024, 01:10
Возлюбленная Харламова впервые оказала фото со свадьбы
РИА «Новости»
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Актриса Екатерина Ковальчук впервые поделилась фотографией, предположительно, со свадьбы с юмористом Гариком Харламовым. Снимок актриса опубликовала в социальной сети Instagram*.

В кадр попала ваза с белыми пионами, коробка для обручальных колец и фотография, на которой Ковальчук стоит в обнимку с Харламовым. Подписчики в комментариях поздравили актрису со свадьбой.

В начале мая Гарик Харламов спровоцировал слухи о помолке с Ковальчук. Он выложил в социальных сетях ролик, показав кольцо на безымянном пальце своей избранницы, и подписал публикацию словами «Тили-тили-тесто».

Позже в СМИ появились сообщения, что третий раз жениться Харламов решил под давлением своей матери. Юморист опроверг эти слухи и назвал их «лютой чушью».

В ноябре прошлого года Гарик Харламов говорил, что пока не готов узаконить отношения с Екатериной Ковальчук и даже не думает о новом браке.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Свадьбы Отношения Гарик Харламов
06 июня 2024, 23:45
Могилу лидера «Сектора Газа» Юрия Хоя сожгли в Воронеже
Freepik
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Неизвестные осквернили могилу лидера известной панк-группы «Сектор газа» Юрия Хоя (настоящая фамилия Клинских) в Воронеже. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Канал опубликовал фотографии, на которых видны следы поджога у памятника на могиле Хоя. Это не первый случай вандализма.

В 2020 году дочь музыканта Ирина осуждала компании, участники которых пели и танцевали на могиле ее отца. В интервью RT она тогда рассказала, что придется отремонтировать мраморные детали надгробия и гранитный забор, оценив ущерб в полмиллиона рублей.

По информации ТАСС , полицейские уже ищут вандалов, осквернивших могилу музыканта. Проводится проверка.

Воронежская мэрия направила на место захоронения Хоя коменданта, чтобы прояснить ситуацию.

«Нередко такое происходит из-за зажженной и опрокинувшейся лампады, от которой могли загореться и венки. Но нельзя исключить и случай вандализма», - заявили в администрации города.

Ранее в Тюмени задержали мужчину , забросавшего фасад храма Дмитрия Донского коктейлями Молотова.

Пожары Памятники Музыка
06 июня 2024, 23:04
«Вымоленное чудо». Сати Казанова объявила, что ждет первенца в 41 год
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Звезда «Фабрики звезд» 41-летняя Сати Казанова сообщила о долгожданной беременности. Об этом певица написала в социальной сети Instagram*.

Казанова показала в социальной сети округлившийся живот.

«Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар. Когда-нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было… А пока просто пожелайте нам здоровья и сил», - написала певица.

Семь лет назад Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

Внимательные поклонники заподозрили беременность певицы уже в марте 2024 года. Тогда она впервые за несколько месяцев вышла в свет на вручении премии Prix D’excellence De La Beaute. На исполнительнице было обтягивающее платье, под которым проглядывал слегка округлившийся живот.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Беременность Музыка Телевидение

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