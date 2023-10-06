Успенская рассказала о предложении руки и сердца со стороны Киркорова

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«Это уже будет слишком, если я расскажу… Про то, что он (Киркоров - прим. ред.) делал мне предложение в Америке. А я была замужем, у меня ребенок… Мне было просто смешно», - призналась артистка.

По словам Успенской, через неделю после этого исполнитель женился на Алле Пугачевой. Певица выразила уверенность, что Киркоров распространяет слухи про нее на публике и всячески пытается задеть. Она отметила, что в последнее время вокалист поменялся в худшую сторону и недостойно ведет себя.

«Неужели он не думает, что у него есть дети, которые видят, как он приходит на программы и показывает свою задницу. Пусть откроет еще передницу. Это недостойно!» - сказала артистка.

Успенская заявила, что Филипп Бедросович «всю жизнь играет и врет», а также ненавидит женщин.

Ранее Киркоров сообщил, что Пугачева едва не ушла из жизни после пластической операции. О какой именно процедуре идет речь, вокалист не уточнил.