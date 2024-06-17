Успенская раскритиковала Жасмин на «Трех аккордах»

Певица Любовь Успенская раскритиковала вокалистку Жасмин за исполнение хита Аллы Пугачевой «Не делайте мне больно, господа». Это произошло на шоу «Три аккорда» на Первом канале , где Успенская входит в состав в жюри.

Для заключительного выпуска передачи Жасмин выбрала песню «Не делайте мне больно, господа», которая вышла в альбоме Пугачевой в 1995 году. Однако Успенская нашла минусы в выступлении.

«Ты знаешь, с тобой не скучно - каждый раз ты нас удивляешь потрясающими выступлениями. Спасибо тебе за этот прекрасный сезон. Но сегодня не самое лучшее твое выступление, буду честна», - сказала 70-летняя артистка.

Жасмин в ответ на это выразила уверенность, что ее «последний аккорд будет очень ярким».

Однако Успенская на шоу не всегда критикует исполнителей. Например, внимание звезды на шоу «Три аккорда» привлек дуэт Доминика Джокера и Ирины Дубцовой. Любовь Залмановна отметила, что последняя исполнила песню даже лучше, чем она.