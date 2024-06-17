17 июня 2024, 00:33

Успенская раскритиковала Жасмин на «Трех аккордах»

РИА «Новости»
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Певица Любовь Успенская раскритиковала вокалистку Жасмин за исполнение хита Аллы Пугачевой «Не делайте мне больно, господа». Это произошло на шоу «Три аккорда» на Первом канале, где Успенская входит в состав в жюри.

Певица Любовь Успенская раскритиковала вокалистку Жасмин за исполнение хита Аллы Пугачевой «Не делайте мне больно, господа». Это произошло на шоу «Три аккорда» на Первом канале , где Успенская входит в состав в жюри.

Для заключительного выпуска передачи Жасмин выбрала песню «Не делайте мне больно, господа», которая вышла в альбоме Пугачевой в 1995 году. Однако Успенская нашла минусы в выступлении.

«Ты знаешь, с тобой не скучно - каждый раз ты нас удивляешь потрясающими выступлениями. Спасибо тебе за этот прекрасный сезон. Но сегодня не самое лучшее твое выступление, буду честна», - сказала 70-летняя артистка.

Жасмин в ответ на это выразила уверенность, что ее «последний аккорд будет очень ярким».

Однако Успенская на шоу не всегда критикует исполнителей. Например, внимание звезды на шоу «Три аккорда» привлек дуэт Доминика Джокера и Ирины Дубцовой. Любовь Залмановна отметила, что последняя исполнила песню даже лучше, чем она.

Первый канал Скандалы Песни Музыка Любовь Успенская
17 июня 2024, 00:35
«Наша девочка». Катя Лель рассказала, как Кадыров спас ее от Ван Дамма
РИА «Новости»
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Певица Катя Лель на шоу «Секрет на миллион» рассказала историю знакомства со звездой Голливуда Жан-Клодом Ванн Даммом. По ее словам, американский актер оказывал ей знаки внимания и просил номер телефона.

Лель поделилась, что познакомилась с Ванн Даммом в Абу-Даби на корпоративе, куда его пригласили как «сюрприз для публики».

«Ван Дамм - красавец. Такой в черной обтягивающей майке, черных брюках», - вспомнила Лель.

На следующий день на пляже актер попросил у нее телефон, назвав ее «русской суперстар». На тот момент артистка была в отношениях с Игорем Кузнецовым, общение с американской звездой не состоялось.

Второй раз Катя Лель встретилась с Ван Даммом через несколько лет в Чечне. Он пригласил ее в клуб «потусить».

«Я не успеваю ему ответить, какой клуб вообще. И тут Рамзан Ахматович [Кадыров] появляется и говорит: „Эй, быстро, это наша девочка, это кавказская девочка! Ты чего к ней подошел?“ И тут врассыпную все: и Ван Дамм, и Катя», - рассказала артистка.

На шоу Катя Лель заявила, что мужчины и женщины из других цивилизаций будут контактировать с земными мужчинами и женщинами, и это произойдет в ближайшие семь лет.

Рамзан Кадыров Голливуд Отношения Женщины Мужчины История Актеры
17 июня 2024, 00:17
Shaman пожелал здоровья раскритиковавшему его Киселеву
РИА «Новости»
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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) заявил, что не хочет отвечать на критику лидера группы «Земляне» Владимира Киселева, который еще в прошлом году обвинил артиста в неискренности. Об этом он заявил в беседе с News.ru.

«Здесь разве нужно что-то отвечать? Тут можно только пожелать ему здоровья», - сказал он.

Вокалист пообщался с журналистами на Премии МУЗ-ТВ. Там ему вручили приз в спецноминации «Новая легенда». Ярослав признался, что никогда не был полностью удовлетворен своим творчеством. Даже после получения награды решил доделать аранжировку одной из песен, когда приедет домой.

«Я не из-за награды это делаю. Самая важная награда для каждого артиста - это народная любовь. Слава Богу, за эти годы мне удалось достучаться до сердец людей», - признался исполнитель.

Ранее стало известно о вероятном дуэте народной артистки России Надежды Кадышевой и Shaman. Как отметил руководитель ансамбля «Золотое кольцо» и муж вокалистки Александр Костюк, такая песня «хорошо получилась бы».

Награды Shaman
16 июня 2024, 23:46
Бабкину заподозрили в романе с молодым помощником
РИА «Новости»
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Певица Надежда Бабкина появилась на сцене фестиваля «Песни России» с 33-летним пиар-менеджером Сергеем Рябовым, которого заподозрили в романе со звездой. Об этом сообщило издание «7Дней.ru».

«Вот такой молодой да прыткий… Сереж, спасибо за терпение, все прошло хорошо», - сказала артистка.

Рябов поцеловал Бабкину «куда-то в район шеи». Информация о романе певицы с молодым помощником появилась после того, как в СМИ заговорили о расставании звезды с гражданским супругом Евгением Гором.

Ранее хирург Дарья Фетисова заявила, что Бабкина потратила на пластические операции около 3,5 миллиона рублей. Артистка сделала блефаропластику, липофилинг и подтяжку лица.

Россия Фестивали Надежда Бабкина
16 июня 2024, 22:52
На сольном концерте Понаровской произошло ЧП с микрофоном
РИА «Новости»
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Певица Ирина Понаровская после многолетнего перерыва дала сольный концерт в Москве. Во время выступления артистки внезапно отключился микрофон, фрагмент ЧП опубликовало издание mk.ru.

Певица попыталась самостоятельно наладить микрофон, но у нее ничего не получилось.

«Я его положила под мышку, и он сдох», - поделилась со зрителями артистка.

Понаровская попросила звукорежиссера Юру починить технику, специалиста звали всем залом. Оказалось, в зале отключилось электричество. Пока шли технические работы, певица общалась со зрителями без микрофона. Она рассказала несколько интересных историй из жизни и поприветствовала со сцены свою семью - сына, невестку и внуков.

Ранее в шоу актриса поделилась, как едва не умерла в молодости из-за диеты. От жестких ограничений у 24-летней Понаровской отказали почки.

Электричество Семья Концерты Работа История Москва

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