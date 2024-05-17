Успенская потребовала от Киркорова публичных извинений за «попрошайку»

Покинувшие Россию юморист Максим Галкин* и певица Алла Пугачева столкнулись за границей с падением доходов. Композитор и исполнитель Юрий Лоза в беседе с aif.ru объяснил это естественным явлением.

По данным издания, комик все чаще на своих концертах поднимает тему о деньгах, рассказывая публике в шутливой форме, как ему и супруге теперь «надо крутиться» и «считать копейку».

Лоза пояснил журналистам, что звездная пара действительно столкнулась с материальными проблемами, поэтому и появились разговоры про это на выступлениях и в интервью.

«Что болит, о том и говорит», - отметил певец.

Он считает, что прибыль Галкина* и Пугачевой падает абсолютно закономерно.

«Израиль - крошечная страна. В крошечной стране - маленькие зальчики. Это же естественно. Ну давайте еще пример. Допустим, тур по Лихтенштейну Галкин пускай сделает. Там жителей меньше во всей стране, чем у меня в Москве на Комсомольском проспекте. Ну и какой тур можно там сделать? Конечно, каждую копейку придется считать!», - объяснил Лоза.

Музыкант добавил, что артисты выбрали такую жизнь сами, напомнив, что в России у них было все. Он также подчеркнул, что Галкин* гражданин Израиля, поэтому обращать на него внимание не стоит. Певец призвал больше не воспринимать юмориста как бывшего соплеменника.

* Признан иностранным агентом на территории России.