Успенская подала в суд на Киркорова, назвавшего ее попрошайкой

Артистка подала иск после того, как в суде прошло слушание по делу Киркорова, потребовавшего от Успенской эту же сумму за использование в его сторону слов и фраз «женоненавистник», «он все врет» и других. Певица произнесла их в интервью журналистке Алене Жигаловой прошлой осенью.

Высказывания же Киркорова в адрес Успенской оценила доктор филологических наук Наталия Козловская. По ее словам, в них указывается, что артистка унизительными просьбами много раз выпрашивала у него одежду, мелкие личные вещи и другие подарки.

«А высказывание „попрошайка“ носит оскорбительный характер», - говорится в иске.

Успенская хотела решить проблему без суда, отправив Киркорову досудебную претензию с требованием опровергнуть сказанные им в ее адрес слова.

Ранее адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что артист простит Успенскую , если она извинится за свои слова. В случае их примирения он отзовет иск.