16 мая 2024, 14:27

Успенская обвинила Киркорова в смерти пациента в клинике Хайдарова

РИА «Новости»
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Конфликт между певицей Любовью Успенской и народным артистом России Филиппом Киркоровым набирает обороты. Артистка обвинила его в гибели человека в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique, сообщил «Московский комсомолец».

Успенская сделала громкое заявление изданию, подчеркнув, что хочет добиться справедливости, а не денег.

Она напомнила, что в прошлом году активно защищала женщин от Хайдарова. По словам певицы, она владеет официальными документами, подтверждающими, что клиники Хайдарова закрыли по ее заявлениям.

«Параллельно Филипп Киркоров, получив гонорар от хирурга, таскался с ним по шоу и доказывал, что тот прекрасен. В итоге из-за рекламы Киркорова погиб человек, так как ему поверил и пошел на операцию», - заявила артистка.

Артистка была уверена, что после скандала с «голой» вечеринкой Киркоров отзовет свой иск к ней в 10 миллионов рублей, но ошиблась. Она также посоветовала певцу спуститься к народу.

«Дорого Филипп оценил свою „честь“. Я имею мнение, что сегодня это просто позор - затевать такие разборки. Но для Филиппа хайп, видимо, дороже, чем совесть», - заключила Успенская.

Успенская пострадала от рук Хайдарова, однако только в прошлом году решила подать на него в суд. Киркоров же встал на сторону звездного хирурга и начал оправдывать его.

В середине февраля 2024 года специалисты клиники IQ Plastique прооперировали продюсера Петра Гаврилова. Через сутки после выписки ему стало плохо. Мужчине повторно сделали операцию, но его состояние не улучшилось. Тогда пациента положили в другую больницу. Вскоре там он впал в кому и умер.

Суд Скандалы Филипп Киркоров Любовь Успенская
16 мая 2024, 15:07
Пересильд показала фигуру в купальнике
РИА «Новости»
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Актриса Юлия Пересильд продемонстрировала свою фигуру в слитном купальнике. Она поделилась фотографией на своей странице в соцсетях.

Недавно Пересильд сравнили с актрисой и моделью Моникой Беллуччи из-за кардинально нового образа. Она позировала перед камерой в боди черного цвета, кружевной юбке и коротком жакете с золотистыми пуговицами и красным цветком.

В кадре 39-летняя знаменитость появилась в темно-синем цельном купальнике, дополнив образ черными очками от солнца. Она позировала на фоне зелени Отвечая на вопрос одного из фанатов, актриса поделилась, что начала серьезно относиться к своей фигуре и здоровью только в этом году. Она подчеркнула, что находится в начале пути.

«Честно говоря, я только с этого года стала задумываться над тем, что надо своим телом заниматься. И желание, конечно, стремиться к правильному питанию, достаточному сну и спорту», - поделилась актриса.

Актеры Юлия Пересильд Шоу-бизнес
16 мая 2024, 14:33
Кристина Орбакайте отправится в тур по Израилю
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте решила отправиться в тур по Израилю. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«Израиль, до скорой встречи!» - написала артистка.

Тур будет называться «The best» («Лучшее»). Скорее всего, Орбакайте представит свои главные хиты. Концерты состоятся в четырех городах, в том числе - в Хайфе и Тель-Авиве.

Поклонники звезды предположили, что еще одной целью поездки артистки станет встреча с матерью, певицей Аллой Пугачевой. По слухам, Примадонна вернулась в Израиль с Кипра.

Орбакайте также отправится в тур по Америке и Канаде. Концерты состоятся осенью. В рамках тура певица посетит Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами и другие города.

Недавно Орбакайте решила помочь своему сыну, Никите Преснякову , собрать полный зал в США. Она сделала ему рекламу и рассказала о специальных скидках на билеты на его предстоящие концерты. Стоимость билетов снизили на 20%.

Израиль Концерты Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
16 мая 2024, 13:59
«Придется продать дом». Бен Аффлек съехал от Дженнифер Лопес
Global Look Press
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Отношения голливудского актера и режиссера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес на грани распада. Пара начала готовиться к разводу после двух лет брака, сообщил портал In Touch.

«Бен уже съехал, и им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года… Она не может его не контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось», - рассказал журналистам источник.

По его словам, у актера в приоритете работа и дети. Лопес посетила мероприятие Met Gala без супруга, что подтверждает наличие проблем в отношениях артистов.

Журналисты отметили, что пара все больше проводит времени друг без друга.

Другой источник ранее уже сообщал о проблемах в семье Лопес и Аффлека. По его словам, чтобы сохранить брак, актерам необходимо внести некоторые коррективы в свое поведение.

Семья Голливуд Брак Актеры
16 мая 2024, 13:49
Валерия объяснила, почему у Бузовой нет отношений
РИА «Новости»
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Певица Валерия объяснила, что телеведущая Ольга Бузова не состоит в отношениях из-за ее твердого характера. Слова артистки передал корреспондент NEWS.ru.

На мероприятии, посвященном 20-летию карьеры Бузовой, Валерия представила свою версию того, почему у звезды последние три года нет серьезных отношений. После разрыва с рэпером Давой в 2021 году артистка ни с кем не встречается.

«Мужчины в целом, за редким исключением, опасаются, боятся сильных женщин. Она сильная, она с характером. Многие мужчины боятся некоей конкуренции, потому что они хотят доминировать, быть главными», - пояснила Валерия.

При этом певица отметила, что желает Бузовой обрести женское счастье.

Блогер Ольга Десятовская заявила, что у телеведущей есть мужчина и она не одинока. Однако настоящей любви и отношений в жизни телеведущей нет.

Ольга Бузова Отношения Музыка Шоу-бизнес

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