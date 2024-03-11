Успенская не пришла в суд по делу об иске Киркорова на 10 млн рублей

«Мы с коллегой прибыли в замоскворецкий суд в назначенное время, в то же время противная сторона не явилась вовсе. По забывчивости или из-за страха - не знаю», - сообщил юрист.

По его словам, повторную беседу назначат на середину апреля.

Киркоров обратился в суд с иском после интервью Успенской журналистке Алене Жигаловой, в котором она назвала певца «женоненавистником».

Артист потребовал компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей, а также выплаты понесенных судебных расходов, составивших около двух миллионов рублей, рассказал Добровинский.

Ранее продюсер Павел Рудченко прокомментировал появление Киркорова в наряде в цветах военной формы. По его словам, это своего рода месседж тем, кого оскорбило его появление на скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой в конце прошлого года.