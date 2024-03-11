11 марта 2024, 21:49

Успенская не пришла в суд по делу об иске Киркорова на 10 млн рублей

РИА «Новости»
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Певица Любовь Успенская проигнорировала первое заседание по делу против поп-короля Филиппа Киркорова. Об этом рассказал «Газете.ru» адвокат артиста Александр Добровинский.

«Мы с коллегой прибыли в замоскворецкий суд в назначенное время, в то же время противная сторона не явилась вовсе. По забывчивости или из-за страха - не знаю», - сообщил юрист.

По его словам, повторную беседу назначат на середину апреля.

Киркоров обратился в суд с иском после интервью Успенской журналистке Алене Жигаловой, в котором она назвала певца «женоненавистником».

Артист потребовал компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей, а также выплаты понесенных судебных расходов, составивших около двух миллионов рублей, рассказал Добровинский.

Ранее продюсер Павел Рудченко прокомментировал появление Киркорова в наряде в цветах военной формы. По его словам, это своего рода месседж тем, кого оскорбило его появление на скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой в конце прошлого года.

Суд Адвокаты Филипп Киркоров Любовь Успенская
11 марта 2024, 20:35
Появилось видео конфликта звезды «Уральских пельменей» в метро Екатеринбурга
РИА «Новости»
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Звезда телешоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов вступил в конфликт с подростками в метро Екатеринбурга. В распоряжении «360» оказалось видео перепалки актера в подземном переходе.

В кадре Соколов с бутылкой в руках спорил с тремя молодыми людьми - один из них снимал происходящее на мобильный телефон.

Пока сопровождение актера пыталось договориться с подростками и мирно разойтись, сам Соколов угрожающе шел на одного из оппонентов. У другого подростка в этот момент пытались вырвать смартфон. Молодые люди попросили увести в сторону агрессивного актера и не трогать технику.

Дмитрий Соколов после отдыха в баре столкнулся в метро с незнакомыми молодыми людьми. По их словам, актер ударил одного из них пустой бутылкой виски.

Жена Соколова Ксения предположила, что подростки сами спровоцировали артиста для того, чтобы привлечь к себе внимание.

Видео Екатеринбург Метро Актеры
11 марта 2024, 19:44
Дочь Александра Абдулова пожаловалась на сталкеров
Global Look Press
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Актриса Евгения Абдулова, недавно снявшаяся в новогоднем фильме «Баба Мороз и тайна Нового года», рассказала о том, как молодые актрисы сталкиваются с проблемой навязчивых поклонников. Интервью артистка дала для шоу НТВ «Ты не поверишь».

Девушка поделилась, что однажды ей увлекся 19-летний молодой человек, который узнал ее адрес и отправлял цветы и сырки. Абдулова также упомянула другого парня, который пытался сбросить ее в реку.

Артистка высказала большой интерес к режиссуре и готовится к поступлению в высшее учебное заведение по этой специальности. Она уточнила, что не собирается продолжать актерскую карьеру.

Абдулова также призналась, что сильно скучает по своему отцу, который умер, когда ей было девять месяцев. Чтобы почувствовать его присутствие, она смотрит фильм «Чародеи» и всегда плачет во время сцены под песню «Представь себе».

Ранее певица Вера Брежнева впервые рассказала о разводе.

Фильмы Интервью
11 марта 2024, 18:45
«Все ждут, что я расклеюсь». Брежнева впервые рассказала о разводе
Global Look Press
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Певица Вера Брежнева в интервью Динаре Сатжан призналась, что сильно переживала развод с композитором Константином Меладзе полтора года. Артистка добавила, что дала себе возможность погрустить, но не стала задерживаться в состоянии жертвы.

По словам Брежневой, она восприняла сложный период как жизненный урок и решила двигаться дальше.

«Я выбираю любить себя и идти вперед. Иногда даже вопреки. Все ждут, что я расклеюсь, буду слабой, буду сидеть и причитать: как было раньше хорошо, а вот сейчас плохо», - сказала певица.

Брежнева добавила, что в моменты печали всегда ставит себе временной предел, чтобы не застревать в состоянии жертвы надолго. Кроме того, она уточнила, что самое главное - это быть у себя на первом месте.

Певица подчеркнула, что у нее были сложности, в том числе и в обычной бытовой жизни, которая не попадает в кадр. Если что-то шло не так, она какое-то время могла погрустить, но не перебарщивала, потому что состояние жертвы, по ее словам, - это деградация.

Ранее Брежнева показала фото дочери , которую родила в 19 лет. В посте певица призналась, что скучает по ней.

Интервью Вера Брежнева
11 марта 2024, 18:22
«Теперь пою за еду». Лолита рассказала о том, как расплатилась в ресторане
Global Look Press
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После скандала с «голой» вечеринкой певица Лолита Милявская осталась без работы: телеканалы и организаторы концертов объявили ей бойкот. Однако звезда эстрады старается не унывать и с иронией относится к ситуации. Так, она выложила видео на своей странице в соцсети, где показала, как расплатилась в ресторане при помощи песни.

После скандала с «голой» вечеринкой певица Лолита Милявская осталась без работы: телеканалы и организаторы концертов объявили ей бойкот. Однако звезда эстрады старается не унывать и с иронией относится к ситуации. Так, она выложила видео на своей странице в соцсети , где показала, как расплатилась в ресторане при помощи песни.

На днях Лолита ходила в ресторан вместе с дизайнером Игорем Гуляевым. Увидев меню, артистка подчеркнула, что блюда очень дорогие. Когда к ним подошел официант, она шутливо предложила ему расплатиться песней. Тот охотно согласился. Вместе с молодым человеком они исполнили одну из ее композиций.

«Теперь пою за еду. Прочла заметку в прошлом уважаемом издании. Решила попробовать, и прокатило. Замечательному официанту огромное спасибо», - написала артистка.

Ранее Лолите предложили единственный способ вернуться на сцену. Чтобы загладить вину за участие в «голой» вечеринке, ей посоветовали заняться благотворительностью.

Лолита Милявская

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