09 июня 2024, 23:07

Успенская назвала певицу, которая перепела ее хит на шоу «Три аккорда»

РИА «Новости»
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На Первом канале вышел девятый выпуск восьмого сезона популярного шоу «Три аккорда». Партнершей Доминика Джокера стала Ирина Дубцова. Дуэт привлек внимание Любови Успенской, которая сидела в жюри.

«Ира, ты спела лучше, чем я. Я человек независтливый, если это круто, я никогда не промолчу. Вы потрясающая пара, да еще и вышли с одной „Фабрики звезд“», - сказала звезда.

В новом выпуске также выступал с гостевым номером и Филипп Киркоров, с которым сейчас судится Успенская. Во время его песни 70-летняя исполнительница шансона улыбалась и пританцовывала.

Любовь Успенская обратилась в суд с иском на коллегу Филиппа Киркорова из-за оскорблений в свой адрес. Певица потребовала ровно ту сумму, которой поп-король решил получить с нее. Сумма иска составила 10 миллионов рублей

Первый канал Песни Любовь Успенская Шоу-бизнес
09 июня 2024, 21:48
Умерла актриса Галина Свербилова
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Заслуженная артистка России Галина Свербилова умерла в 87 лет. Об этом сообщил во «ВКонтакте» Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Сац.

Коллеги Свербиловой отметили, что она была первой актрисой этого театра. Артистка активно участвовала в «создании славы и истории театра».

Галина Свербилова родилась в 1937 году. После школы она поступила в Гнесинский музыкально-педагогический институт. На втором курсе Свербилова попала в труппу театра и ей сразу досталась главная роль в постановке «Морозко». Зрителям актриса также запомнилась по роли Суок в постановке «Три толстяка».

Кроме того, голос Свербиловой знали дети по всему Советскому Союзу. Спектакли с ее участием транслировали по радио, также их слушали на пластинках.

Россия Театры Актеры
09 июня 2024, 10:17
Гоша Куценко выдал главную тайну Марии Порошиной
РИА «Новости»
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Известная российская актриса Мария Порошина тайно вышла замуж. Об этом в эфире телеканала НТВ сообщил ее бывший супруг Гоша Куценко.

«Два месяца назад она вышла замуж», - рассказал артист.

Куценко отметил, что после развода сохранил близкие отношения с Порошиной.

«Мы самые близкие люди на земле с Машей, она дружила с моей матерью. Есть связи гораздо более крепкие, чем встречи на одну ночь», - добавил актер.

Кто является новым мужем Порошиной и где прошла торжественная свадебная церемония, Куценко не раскрыл.

Марии Порошиной 50 лет, она известна большому кругу зрителей по работам в сериалах «Марш Турецкого», «Следствие ведут знатоки», «Склифосовский», «Дальнобойщики» и другим. В браке с Куценко она была пять лет, у них есть общая дочь Полина.

Ранее стало известно, что Куценко задолжал судебным приставам порядка 700 тысяч рублей из-за ДТП в 2014 году.

Сериалы Актеры
09 июня 2024, 05:19
«Роковая ошибка». Режиссер Астрахан рассказал о гибели второй жены и спасении сына
РИА «Новости»
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Режиссер Дмитрий Астрахан, снявший одну из самых заметных комедий 1990-х годов «Ты у меня одна», поделился самыми резонансными моментами из своей жизни. В эфире шоу «Секрет на миллион» он раскрыл тайну гибели второй жены Ольги Беляевой.

Режиссер был трижды женат, Впервые он женился на Марии Тхоржевской, с которой познакомился в студенческие годы.

Со второй супругой познакомился в театральном училище. Он уже был режиссером, она - студенткой. Первый их ребенок умер из-за порока сердца, второго сына он тоже чуть не потерял из-за пожара, когда неизвестные подожгли дверь в квартире, где тот находился вместе с матерью. На тот момент Астрахан и Беляева уже расстались, он был на съемках в Минске, но быстро вернулся в Москву.

«Горела дверь, и Оля с Пашей выбежали в дверь. И это была роковая ошибка, потому что, если бы они побыли в квартире, то, может быть, все бы обошлось», - признался он.

Астрахан добавил, что Беляева умерла в больнице, так как получила 70% ожогов тела. Сына врачи смогли спасти, нарушив при этом медицинский регламент.

Сейчас он женат на балерине Елене Громовой, родившей ему пятерых детей. Они с супругой живут на две страны - в России и Франции.

Ранее стало известно, что актера Владимира Машкова назначат директором театра «Современник».

Семья Кино Режиссер Телевидение
09 июня 2024, 05:03
В Саратове отменили концерт певицы Доры после критики СВО
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В Саратове не стали проводить запланированный на вечер субботы, 8 июня, концерт уроженки города — певицы Дарьи Шинхановой, выступающей под псевдонимом Дора. Мероприятие отменили за несколько часов до начала. Об этом сообщило mk.ru.

По данным издания, организаторы концерта сообщили об отмене мероприятия по независящим от них причинам.

Ранее против концерта певицы выступил депутат Госдумы Александр Блатман.

«Своим творчеством эта молодая особа не примечательна. Однако в информационном пространстве она засветилась тем, что критиковала спецоперацию», - написала депутат в своем Telegram-канале.

Блатман напомнил, что Дора уже пыталась выступить в Саратове в марте, но мероприятие также отменили.

В конце мая стало известно, что выступление блогера Инстасамки на концерте в честь Дня защиты детей в Кремле отменили. Ради этого выступления артистка отменила два других концерта, потеряв около 12 миллионов рублей. В Кремле блогер планировала выступить бесплатно и спеть песню про мамонтенка.

В Саратове не стали проводить запланированный на вечер субботы, 8 июня, концерт уроженки города - певицы Дарьи Шинхановой, выступающей под псевдонимом Дора. Мероприятие отменили за несколько часов до начала. Об этом сообщило mk.ru.

Саратов Концерты Депутаты

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