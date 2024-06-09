Успенская назвала певицу, которая перепела ее хит на шоу «Три аккорда»

«Ира, ты спела лучше, чем я. Я человек независтливый, если это круто, я никогда не промолчу. Вы потрясающая пара, да еще и вышли с одной „Фабрики звезд“», - сказала звезда.

В новом выпуске также выступал с гостевым номером и Филипп Киркоров, с которым сейчас судится Успенская. Во время его песни 70-летняя исполнительница шансона улыбалась и пританцовывала.

Любовь Успенская обратилась в суд с иском на коллегу Филиппа Киркорова из-за оскорблений в свой адрес. Певица потребовала ровно ту сумму, которой поп-король решил получить с нее. Сумма иска составила 10 миллионов рублей