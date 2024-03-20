«Ушла в глухую оборону». Степаненко шокировало известие о рождении дочери у Петросяна

По словам знакомых Степаненко, женщина была настолько шокирована, что «ушла в глухую оборону», ни с кем не общается и не отвечает на телефонные звонки.

«Она удивилась, что у бывшего родилась дочь», - рассказали в окружении звезды.

Жена Петросяна Татьяна Брухунова ранее поделилась с поклонниками новостью о появлении на свет дочери. Наследница родилась в 2023 году. Брухунова поблагодарила за поздравления с рождением ребенка и пообещала поделиться новыми подробностями, когда будет к этому готова.

Многих подписчиков удивила новость о рождении ребенка, ведь ранее пара не рассказывала о беременности Брухуновой. Некоторые комментаторы предположили, что супруги якобы воспользовались услугами суррогатной матери.