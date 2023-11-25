25 ноября 2023, 05:42

Ушла из жизни тяжелобольная певица Слава Миколайчик

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Польская певица Слава Миколайчик ушла из жизни. Она скончалась в больнице. Об этом сообщило издание Portal i.pl.

Исполнительница получила известность в 1962 году, когда попала в первую десятку самых перспективных артистов Польша на Фестивале молодых талантов. Вокалистка пела в группах Trubadurzy и Czerwono-Czarni, а в начале 80-х годов уехала на работу в США. На родине она стояла у истоков бит-музыки.

Композиция, которую артистка записала с известной тогда группой Quorum, до сих пор любима меломанами.

За границей Миколайчик недолго работала, вернувшись домой из-за личных трудностей. Недавно у нее ухудшилось состояние здоровье.

Близкие артистки предупредили ее сына, проживающего в Ирландии, что его мать совсем плоха. Мужчина успел приехать и попрощаться с матерью. Он зашел в больничную палату, певица как будто ожила, посмотрела на сына, а потом умерла.

Друг певицы Збигнев Рабинский назвал это самым настоящим чудом, отметило издание.

В октябре умерла 38-летняя польская джазовая певица Кристина Дурис из-за внезапной остановки сердца. О смерти вокалистки сообщил в социальных сетях ее муж - музыкант Адам Загродский.

Музыка Польша
25 ноября 2023, 02:28
Гарик Харламов признался в любви Ларисе Гузеевой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Юморист Гарик Харламов признался в любви актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой в новом выпуске Comedy Club. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ТНТ.

Ведущая программы «Давай поженимся» стала гостьей комедийного шоу.

«Лариса, я люблю тебя», - заявил Харламов со сцены.

Гузеева ответила шоумену взаимностью, назвав Харламова «счастьем и самой большой радостью», которая случилась с ней в этом году, и «компрессом на все тело».

Теплые отношения между Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым сложились во время совместной работы над кинокомедией «Теща». Изначально актриса хотела отказаться от участия в съемках, потому что Харламов в своем шоу частенько издевательски подшучивал над передачей «Давай поженимся». Но на съемках актеры неожиданно подружились. Газета «Аргументы и факты» написала, что во время работы над фильмом актеры время от времени держались за руки и щедро осыпали друг друга комплиментами.

Кино Фильмы Гарик Харламов Актеры
25 ноября 2023, 02:13
Галкин сообщил, что Пугачева проведет День матери в Лондоне
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Алла Пугачева поедет в Лондон «на вечеринку с подружками» в воскресенье, 26 ноября. День матери она отпразднует там, рассказал в социальных сетях ее муж — юморист Максим Галкин*.

Он опубликовал в соцсетях рекламу службы доставки. По сюжету ролика, он с детьми выбирал подарок для Пугачевой на День матери, который отмечается 26 ноября. Но дочь артистов Лиза упомянула, что в этот день певица будет на вечеринке в Лондоне. После этого Галкин* с букетом цветов волшебным образом «переместился» в столицу Великобритании.

Ранее Пугачеву заметили около Киккского монастыря на Кипре. Певица выходила из храма со своим сыном и еще одной женщиной. До этого певицу вместе с ее мужем Максимом Галкиным* заметили в городе Лимасол на Кипре. Звездная пара шла по улице, романтично взявшись за руки.

После начала СВО Пугачева и Галкин* вместе с детьми уехали из России и обосновались в Израиле. Но после обострения палестино-израильского конфликта звездная семья покинула и эту страну. Сейчас они, предположительно, живут на Кипре.

*Максим Галкин - внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.

Лондон Кипр Алла Пугачева Максим Галкин
25 ноября 2023, 01:05
«Мне очень нравится». Фигуристка Трусова — о занятиях стрип-пластикой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Серебряный призер зимних Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова призналась, что давно мечтала заниматься стрип-пластикой. Он этом она рассказала в интервью своей коллеге Евгении Медведевой.

Фигуристка поделилась подробностями обучения, отметив, что вначале ей было трудно танцевать на высоких каблуках. Но они ее «никогда не смущали».

Заняться интересным делом она смогла только после завершения международных соревнований, а до этого у нее просто не было времени. По мнению спортсменки, это очень женственное занятие и без какой-либо пошлости.

«Мне очень нравится, это очень женственно. Сейчас я занимаюсь этим периодами. Я танцую, мы снимаем видео, потом я прекращаю на время», - заявила Трусова.

Ранее фигуристка Алина Загитова презентовала собственную коллекцию одежды в торговом центре «Авиапарк». Она призналась, что давно хотела сделать свой бренд и занялась этим делом еще два года назад. В ее коллекции такие предметы гардероба, как футболки, худи, кепки и брюки, причем в различной цветовой гамме. На каждый предмет одежды нанесли надпись на японском языке «Верь в себя».

Спортсмены Фигурное катание Россия
24 ноября 2023, 03:30
Анна Семенович снялась обнаженной в ванне
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в откровенном виде. Видео появилось на ее странице в Instagram*.

На этот раз 45-летняя исполнительница запечатлела себя без одежды и косметики. На видео Семенович лежала в наполненной водой ванне, при этом частично демонстрируя оголенную грудь.

«Принцесса проснулась», - прокомментировала она ролик.

Семенович не первый раз показывает поклонникам свою роскошную фигуру. Например, ранее она снялась в купальнике на отдыхе в Турции. На фото певица сняла с плеч лямки и поддерживала топ рукой. Спустя время звезда удалила снимки.

В августе Анна Семенович попробовала себя в роли регистратора в ЗАГСе. В рамках Московского урбанистического форума она заключила 12 браков. Наибольшее восхищение, со слов звезды, у нее вызывала фраза «Я объявляю вас мужем и женой».

*С оцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Соцсети Музыка

Новости по теме