19 декабря 2023, 01:28

Ушла из жизни народная артистка России Александра Жигалова

РИА «Новости»
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Народная артистка России Александра Жигалова ушла из жизни в возрасте 94 лет. Сообщение об этом появилось на странице во «ВКонтакте» Оренбургского драматического театра имени Максима Горького.

«Скорбная весть пришла в наш театр. Сегодня, 18 декабря 2023 года, ушла из жизни народная артистка РФ Александра Павловна Жигалова», - сообщили в театре.

Александра Жигалова более полувека служила в Оренбургском драматическом театре. Впервые на его сцену она вышла в 1960 году. За эти годы актриса сыграла Дездемону в пьесе «Отелло», Калугину в «Служебном романе», Голду в «Поминальной молитве», Василису Егоровну в «Капитанской дочке» и многих других персонажей. В 1967 году она получила почетное звание «Заслуженный артист РСФСР». А в 1998 году стала народной артисткой России.

Россия Театры Актеры
19 декабря 2023, 01:54
«Комплексую на эту тему». Собчак раскрыла причину своего лишнего веса
РИА «Новости»
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Телеведущая Ксения Собчак призналась, что набрала лишний вес из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил журнал Teleprogramma.pro.

«У меня есть небольшая проблема. Я по разным причинам, связанным со здоровьем, немножко пожирнела», - заявила светская львица.

По словам Собчак, она ненавидит полных людей и сама любит быть худой, поэтому сейчас немного комплексует. При этом она не уточнила свой диагноз.

Телеведущая встретилась для нового интервью со стилистом Кариной Нигай, которой призналась, что сейчас носит «размахаечки, рубашечки». Специалист подобрала для нее два образа. Собчак больше всего понравился вариант с костюмом в кофейном цвете с голубой рубашкой. Второй лук, предложенный Нигай, включал в себя брюки, белую рубашку и кожаный жакет.

Ранее Собчак высмеяла хейтеров за критику постельных сцен с участием ее мужа в новом сериале «Кеша должен умереть». Константин Богомолов играет в нем главную роль.

Ксения Собчак Журналистика Москва 2023
19 декабря 2023, 01:23
«Пухляш» из Little Big говорил друзьям, что долго не проживет
РИА «Новости»
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Друзья скончавшегося в Москве шоумена Дмитрия Красилова рассказали, что он не рассчитывал прожить долгую жизнь. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Красилов часто повторял следующую фразу - «Я знаю, я долго не проживу». У шоумена были проблемы с сердцем из-за лишнего веса, но он никак себя не ограничивал в еде и алкоголе.

«Иногда после вечеринки мог поехать в ночной клуб, он сильно не напивался, но выпивал», - рассказал каналу источник из окружения покойного артиста.

При этом Красилов был трудоголиком, совмещая напряженный рабочий график с участием в светских мероприятиях.

Последнее видео с танцором, снятое на премьере фильма «Новогодний ол инклюзив» в кинотеатре «Октябрь» уже выложили в Сети. На мероприятии ему стало плохо, он уехал домой, где его потом обнаружили мертвым.

По предварительной информации, у актера случился сердечный приступ. Точную причину смерти установят в результате предстоящей судмедэкспертизы. Дмитрию Красилову было 29 лет.

Красилов получил известность после участия в съемках в клипе на песню UNO группы Little Big. Обаятельный и неформатный танцор получил в народе прозвище «Пухляш».

Смертность Актеры Москва 2023
18 декабря 2023, 23:46
Стали известны подробности последнего вечера умершего шоумена Красилова
РИА «Новости»
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В соцсетях стали распространять последнюю видеозапись с участием танцора и актера Дмитрия Красилова, известного многим как «Пухляш» из клипа Little Big». Ролик выложил Telegram-канал Shot.

Появились подробности вечера накануне смерти актера. Красилов посетил светское мероприятие - премьеру комедии «Новогодний ол инклюзив» в кинотеатре «Октябрь». В тот день у шоумена был выходной.

«По словам очевидцев, Пухляш как обычно был весел, много шутил, с удовольствием раздавал интервью», - уточнил канал.

После показа фильма Красилов почувствовал себя плохо и решил уехать домой. Потом он перестал выходить на связь, его директор забил тревогу.

В понедельник, 18 декабря, к молодому человеку приехал работодатель, однако дверь никто не открыл. В итоге ее выломали сотрудники МЧС. Тело артиста обнаружили без признаков жизни.

По предварительной информации, у актера случился сердечный приступ. Точную причину смерти установят в результате предстоящей судмедэкспертизы. Дмитрию Красилову было 29 лет.

Смертность Видео Актеры
18 декабря 2023, 21:52
Стала известна возможная причина смерти Дмитрия Красилова
РИА «Новости»
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Проблемы с сердцем и лишний вес могли стать причиной смерти актера и танцора Дмитрия Красилова. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, 29-летний артист страдал из-за болезни сердца, вызванной лишним весом. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза.

О смерти Дмитрия Красилова стало известно в понедельник, 18 декабря. Накануне артист почувствовал себя плохо и уехал с работы домой. После этого он перестал выходить на связь и не открывал дверь квартиры. В понедельник утром ее выломали сотрудники МЧС и обнаружили тело танцора без признаков жизни.

Ранее шоумен Николай Васильев рассказал «360», что общался с Дмитрием Красиловым чуть больше месяца назад на премии «Человек года». Тогда танцор был бодр, позитивен и полон творческих планов.

Дмитрий Красилов получил известность после участия в съемках в клипе на песню UNO группы Little Big. Обаятельный и неформатный танцор получил в народе прозвище «Пухляш».

Музыкальные клипы Москва 2023

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