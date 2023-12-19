Ушла из жизни народная артистка России Александра Жигалова

Друзья скончавшегося в Москве шоумена Дмитрия Красилова рассказали, что он не рассчитывал прожить долгую жизнь. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Красилов часто повторял следующую фразу - «Я знаю, я долго не проживу». У шоумена были проблемы с сердцем из-за лишнего веса, но он никак себя не ограничивал в еде и алкоголе.

«Иногда после вечеринки мог поехать в ночной клуб, он сильно не напивался, но выпивал», - рассказал каналу источник из окружения покойного артиста.

При этом Красилов был трудоголиком, совмещая напряженный рабочий график с участием в светских мероприятиях.

Последнее видео с танцором, снятое на премьере фильма «Новогодний ол инклюзив» в кинотеатре «Октябрь» уже выложили в Сети. На мероприятии ему стало плохо, он уехал домой, где его потом обнаружили мертвым.

По предварительной информации, у актера случился сердечный приступ. Точную причину смерти установят в результате предстоящей судмедэкспертизы. Дмитрию Красилову было 29 лет.

Красилов получил известность после участия в съемках в клипе на песню UNO группы Little Big. Обаятельный и неформатный танцор получил в народе прозвище «Пухляш».