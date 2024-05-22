22 мая 2024, 21:28

Ушла из жизни актриса Елена Муратова

РИА «Новости»
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Ушла из жизни актриса театра, кино и телевидения Елена Муратова. Ей было 92 года. Об этом сообщил Институт современного искусства.

«Коллектив Института современного искусства глубоко скорбит в связи с кончиной на 93-м году жизни советской и российской актрисы театра и кино, Заслуженной артистки Российской Федерации, внимательного и чуткого театрального педагога, профессора кафедры театрального искусства Елены Петровны Муратовой», - сказано на сайте ИСИ.

Муратова сыграла главную роль в военном фильме «По ту сторону». Кроме того, она снялась в картинах «Шарф возлюбленного», «Грешницы», «Черный бизнес» и многих других. На сцене она играла Катерину в «Грозе», Марселину в «Женитьбе Фигаро», Фею в «Волшебнике изумрудного города» и многие другие роли.

Актриса была замужем за другим известным актером - Раднэром Муратовым, запомнившимся по роли Василия Алибабаевича в «Джентльменах удачи».

Кино Фильмы Театры Актеры
22 мая 2024, 19:17
«Испугался страшно». Кушанашвили рассказал об угрозах бандитов из-за Ветлицкой
Global Look Press
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Журналист Отар Кушанашвили поделился историей, произошедшей в 90-е годы, которая едва не стала поводом для его ухода из профессии. Он рассказал, что после критического комментария в адрес песни певицы Натальи Ветлицкой в телешоу «Акулы пера» представители артистки угрожали ему физической расправой. Об этом он вспомнил в YouTube-шоу рэпера Басты «Вопрос ребром».

«В 1999 году меня вывезли в лес представители очень известной певицы, которая сейчас живет в Испании. Разве я назвал имя „Наталья Ветлицкая“? И приставили пистолет с виску. Я испугался. Прочитали мне лекцию, что, если я не закрою рот… А я в этих „Акулах пера“ произнес что-то, что им показалось не очень простительным. Мне просто не понравилась песня», - рассказал Кушанашвили.

По его словам, произошедшее стало для него шоком. Он даже хотел уйти из профессии.

«Когда тебя вывозят, а у тебя уже трое детей, ты думаешь: „А зачем мне все это нужно?“ Я испугался страшно. Думал уйти из профессии, но куда? Лучше буду хулиганить, пока живой», - отметил он.

Кушанашвили добавил, что, несмотря на страх, решил остаться журналистом.

Осенью Генпрокуратура решила проверить Кушанашвили на инсценировку инфаркта ради привлечения внимания. Ведущему стало плохо в московском ресторане. Его отвезли в больницу.

Журналистика Шоу-бизнес
22 мая 2024, 19:06
Бывший муж Татьяны Булановой вновь решил жениться
Global Look Press
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Бывший муж певицы Татьяны Булановой экс-футболист Владислав Радимов показал своим подписчикам в соцсетях фотографию возле Дворца бракосочетаний в Санкт-Петербурге. Рядом с ним на снимке была его возлюбленная, предпринимательница Анастасия Кулешова.

Радимов также опубликовал пост со страницы 42-летней невесты, в котором было представлено уведомление на государственную регистрацию заключения брака.

При этом Буланова порадовалась за бывшего мужа и даже публично пожелала ему счастья.

«Здоровья им и счастья. Пусть у него все сложится в жизни. Говорю это искренне, без сарказма», - написала она в социальных сетях.

Ранее Буланова призналась, что с одним из бывших мужей ей было страшно разводиться. Она назвала одного из экс-супругов абьюзером и заявила, что ей приходилось вести раздельный бюджет.

Санкт-Петербург Семья Соцсети Футбол Россия Татьяна Буланова
22 мая 2024, 17:49
Надежда Бабкина потратила на пластику несколько миллионов рублей
РИА «Новости»
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Пластический хирург Дарья Фетисова заявила, что 74-летняя певица Надежда Бабкина потратила около 3,5 миллиона рублей на пластические операции. Ее слова передал Telegram-канал «Звездач».

По мнению Фетисовой, артистка прошла процедуру круговой подтяжки лица, стоимость которой колеблется от 250 тысяч до 1,5 миллиона рублей в зависимости от клиники и опыта хирурга.

Кроме того, врач отметила, что Бабкина сделала блефаропластику верхних и нижних век, которая стоит от 200 до 500 тысяч рублей. Также ей выполнили липофиллинг лица (цена варьируется от 150 до 400 тысяч рублей), контурную пластику губ (15-30 тысяч рублей) и провели инъекционные процедуры.

«Ежегодные траты на такой уход могут составлять от 200 тысяч до миллиона рублей. Не забываем и про профессиональный домашний уход с использованием качественной косметики, что также требует значительных затрат», - добавила Фетисова.

Ранее певица Алена Апина призналась, что сделала пластику не от хорошей жизни. Она очень близко к сердцу воспринимала комментарии завистников о своей внешности.

Надежда Бабкина Пластические операции Красота Косметика Шоу-бизнес
22 мая 2024, 16:37
Инстасамка лишилась 12 млн рублей из-за отмены выступления в Кремле
Global Look Press
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Выступление блогера Инстасамки в честь Дня защиты детей в Кремле отменили. Из-за этого артистка лишилась как минимум 12 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, певица отменила ради этого выступления два других концерта, упустив тем самым не менее 12 миллионов рублей. Она предпочла выступить бесплатно, исполнив детскую песню про мамонтенка.

Однако имя артистки убрали из списка участников. На сцене появятся Лариса Долина, Нилетто, Дима Билан, Валя Карнавал и другие известные исполнители.

Как отметил директор Инстасамки, команда артистки не знала о ее исключении из программы. Организаторы концерта сказали, что список артистов уже утвержден и не подлежит изменению.

Ранее блогер попала в фильм журналиста Аркадия Мамонтова «Иноагенты». Она попыталась связаться с авторами, чтобы прояснить ситуацию.

Кремль Концерты Инстасамка

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