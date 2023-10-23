Ушел из жизни российский 56-летний блогер Дядя Слава

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«Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Но разум оставался с ним до самого конца <…> Смеялся над шутками, не унывал, не расстраивался, хотя понимал к чему все идет и сам этого и хотел», - написал сын блогера.

Дядя Слава не боялся смерти, он улыбался ей не как врагу, как другу. Станислав Андреев был любящим отцом, мужем и патриотом своей страны. Сын написал, что улыбка, которая навсегда застыла на его лице, была доброй и искренней, и выражала облегчение.

В одном из интервью блогер заявлял, что экономика России стала эффективнее развиваться после санкций. Дядя Слава призывал не снимать санкции, «чтобы в России все работало мощно».

Время и место прощания с Дядей Славой пока неизвестно.