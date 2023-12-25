Ушел из жизни писатель-фантаст и астроном Николай Ютанов

«Сегодня, 23 декабря 2023 года, не сумев победить болезнь сердца, скончался писатель-фантаст, издатель, астроном и футуролог Николай Ютанов. Всего месяц назад ему исполнилось 64 года», - написал он.

По словам Ермолаева, Ютанов был выходцем из литературного семинара Бориса Стругацкого. Он написал книги «Оборотень» и «Путь обмана», а также создал издательство Terra Fantastica.

Под руководством Ютанова издали книги Джона Толкина, Роберта Хайнлайна, братьев Стругацких и других корифеев российской и мировой фантастики. Его ученики работали или работают редакторами почти во всех петербургских издательствах.

Ермолаев отметил, что под руководством Ютанова в Санкт-Петербурге проходили Конгресс фантастов России и конференции «Форум будущего», а также вручали литературные премии «Странник» и «Мечи».