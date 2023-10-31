Ушел из жизни бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин
Бас-гитарист группы «Браво» ушел из жизни на 62-м году жизни. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила администрация группы.
«Сегодня ушел Сергей Лапин, бас-гитарист группы „Браво“, участвовавший в записи альбомов „Скажем мы друг другу Браво“ (1988) и „Стиляги из Москвы“ (1990)», - сказано в сообщении.
Сергей Лапин пришел в коллектив в тот период, когда из него ушла Жанна Агузарова. Он принес в новые интересные идеи в имидж и стиль группы. Например, идея картонных декораций в песне «Стильный оранжевый галстук» принадлежит Лапину. Коллеги запомнили его прекрасным человеком и музыкантом.