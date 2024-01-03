03 января 2024, 23:55

Ушел из жизни автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов

РИА «Новости»
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Автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов скончался 3 января в возрасте 40 лет. В юмористической среде он был известен по прозвищу Агафон. Об этом сообщил Telegram-канал КВН.

«Автор с неповторимым стилем, сценарист, редактор, актер. Человек с большой буквы, отец, муж. Часть необъятной семьи Планеты КВН, без которой представить ее на сегодняшний день невозможно», - сказано в сообщении.

Причина смерти юмориста не раскрывается. Друзья и коллеги скорбят, выражая соболезнования его родным и близким.

Агафонов был участником Высшей лиги КВН в составе команды «Байкал», чемпионом Высшей лиги КВН как художественный руководитель команды «Раисы». Как отметил народный артист РФ Эдгар Запашный, он был худруком также «Сборной Большого Московского цирка», уточнил kp.ru.

Агафонов также работал с комиками, а недавно попробовал себя в кино, сыграв в сериале Александра Абдуллаева «По колено».

У него остались двое сыновей, рожденных в браке с участницей коллектива «Раисы» Анастасией Жуковой.

Смертность Телевидение Ток-шоу
03 января 2024, 20:01
Цискаридзе удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством»
РИА «Новости»
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Народного артиста России, бывшего солиста Большого театра и руководителя Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ о награждении подписал президент Владимир Путин.

Документ опубликовали на федеральном портале правовых актов. Орден Цискаридзе присвоили за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и плодотворную творческую деятельность на протяжении многих лет.

Николай Цискаридзе окончил Московское академическое хореографическое училище в классе заслуженного артиста Петра Пестова. С 1992 по 2013 год был премьером балета Большого театра, исполнял главные партии в балетах «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Баядерка» и многих других.

Награждение народный артист прокомментировал «Известиям».

«Счастлив! Всю жизнь служу родной стране и русской культуре!» - подчеркнул он.

Театры Владимир Путин
03 января 2024, 18:24
Скончался еще один актер из сериала «Глухарь»
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Известный российский актер, сценарист и продюсер Петр Черняев, которого зрители помнят по сериалам «Глухарь», «След», «Адвокаты», скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщил портал «Кино-театр».

По данным издания, артиста не стало в начале января. Причина его смерти не называется. Известно, что последней работой Черняева была роль в военной драме «Танки брода не ищут» режиссера Федора Петрухина. Премьера картины намечена на 2024 год.

Черняев окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа, работал в редакции издательства «Искусство», журнале «Советский экран». Помимо съемок в кино, занимался продюсированием. В числе фильмов, которые он продвигал, - «Санжира», «Сундук предков».

Ранее не стало 43-летнего актера Алексея Черных , который снимался в «Глухаре» и «Ищейке». В сентябре скончалась 67-летняя Ангелина Ноздрина , игравшая роль в одной из серий «Глухаря».

Актеры
03 января 2024, 04:58
Рудковская объяснила, почему не отменила приглашение Киркорова на ледовое шоу
РИА «Новости»
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Продюсер Яна Рудковская объяснила, почему позвала Филиппа Киркорова на ледовое шоу своего мужа Евгения Плющенко. Она отметила, что исполнитель — друг семьи и гость, как и Дима Билан. Оба артиста попали в скандал с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Слова Рудковской привел сайт «Спорт-Экспресс».

Продюсер Яна Рудковская объяснила, почему позвала Филиппа Киркорова на ледовое шоу своего мужа Евгения Плющенко. Она отметила, что исполнитель - друг семьи и гость, как и Дима Билан. Оба артиста попали в скандал с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Слова Рудковской привел сайт «Спорт-Экспресс».

«Он наш друг и гость, почему я должна его не приглашать, говорить „Галя, у нас отмена“?» - отметила продюсер.

В жизни есть трудности, и Рудковская, по ее словам, переживает их вместе со своими друзьями. Даже почти не спит уже восемь суток из-за этого.

После участия Филиппа Киркорова в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой его вырезали из многих новогодних шоу и проектов.

То же самое произошло с Анну Asti , которую заменили в фильме «Иван Васильевич меняет все», и исполнительницей Лолитой Милявской, в связи с чем она заявила, что пора привыкать к жизни домохозяйки. Ксения Собчак тоже была участницей вечеринки, после чего потеряла несколько корпоративов. Сама организатор вечеринки, Анастасия Ивлеева, получила штраф в 100 тысяч рублей.

Штрафы Филипп Киркоров Фильмы Анастасия Ивлеева
03 января 2024, 03:58
Появились вырезанные из «Песни года» кадры Киркорова и Лолиты
РИА «Новости»
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Кадры со съемок новогоднего выпуска «Песни года», на которых запечатлели артистов Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую, опубликовал News.ru. Фрагменты с исполнителями не попали в итоговый эфир передачи из-за их участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Судя по фото, король эстрады пришел на съемки в черно-белом костюме, очках и драгоценных украшениях. Киркоров стоял на сцене рядом с Полиной Гагариной, Shaman (Ярославом Дроновым) и другими. Вместе с ними народный артист исполнял главную композицию фестиваля «Песня остается с человеком».

Лолита Милявская была на съемках программы в черном костюме и белой рубашке. Из украшений певица выбрала серьги и кольцо с белыми камнями.

Филипп Киркоров впервые за последние 30 лет не появился на новогодних огоньках. В своем новогоднем обращении к поклонникам он пожаловался на врагов , отметив, что этот год очень расставил многое на свои места.

Певица Лолита Милявская ранее призналась, что была вынуждена позвонить Александру Цекало, сообщило издание Piter TV. По словам артистки, разговор с бывшим мужем состоялся по рабочему моменту.

Филипп Киркоров Песни Музыка Лолита Милявская

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