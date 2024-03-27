Ушел из жизни актер Олег Бабуев

Бабуев сыграл в биографической картине «9 секунд», которая еще находится в производстве. Она должна выйти осенью, но актер не дожил до ее премьеры.

Причина смерти артиста не указывается.

Бабуев получил образование в Дальневосточном институте искусств. После его окончания начал служить в Бурятском академическом театре драмы имена Хаца Намсараева, где дебютировал в спектакле «Старший сын», причем успешно. За годы своей творческой деятельности он сыграл более 100 ролей в спектаклях.

Его считали универсальным актером. Также он преподавал, вел курс режиссуры и сценарной композиции в Бурятском государственном университете.

В 1993 году ему присвоили звание народного артиста Бурятии, а в 2000 - заслуженного артиста России. В 2012 году Бабуева наградили орденом Дружбы. Его имя внесено в Книгу почета министерства культуры Республики Бурятия.