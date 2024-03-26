Ушел из жизни актер из «Убийства в Восточном экспрессе» Фриц Веппер

Фриц Веппер снялся почти в семи десятках фильмов и сериалов. В том числе в таких картинках, как «Кабаре» (1972 год), «Последняя битва» (1983 год) и «Убийство в Восточном экспрессе» (2001 год).

Кроме того, он запомнился зрителям по роли инспектора Гарри Кляйна в криминальном сериале «Деррик», который выходил на экраны почти четверть века - с 1974 по 1998 годы.

На сцене актер играл с 11 лет. Первой его актерской работой стала роль Питера Пэна.

В последние годы жизни Фриц Веппер болел раком и перенес операцию на сердце. В конце 2023 года его госпитализировали с заражением крови. Утром в понедельник, 25 марта, он умер в хосписе в Баварии.