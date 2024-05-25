25 мая 2024, 18:57

Уругвайский певец Карлос Паравис умер от рака пищевода в 56 лет

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Известный уругвайский музыкант, исследователь фольклора и доктор медицины Карлос Паравис умер от рака пищевода на 57-м году жизни 21 мая. Об этом сообщило издание Subrayado.

Заболевание Паравису диагностировали в 2022 году. Его признавали одним из величайших исполнителей народных песен в Уругвае.

Журналисты напомнили, что отец Парависа, гитарист, автор песен и доктор медицины Сантьяго Чалара, также скончался в возрасте 56 лет в 1994 году.

Паравис родился в 1968 году, его первый музыкальный альбом увидел свет в 1996-м. За несколько дней до смерти он принял участие в церемонии открытия 37-го фестиваля Minas y Abril, который его отец организовал в 1984 году.

Песни Музыка
25 мая 2024, 15:55
Внук Маргариты Тереховой опроверг ее госпитализацию
РИА «Новости»
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В семье Маргариты Тереховой не подтвердили госпитализацию актрисы. Ее внук Михаил в беседе с 360.ru заявил, что народная артистка находится дома.

«Она дома. Все хорошо», - сказал он.

РИА «Новости» со ссылкой на Боткинскую больницу сообщило, что у Тереховой состояние средней тяжести. По данным Telegram-канала Baza актрису госпитализировали с внутренним кровотечением.

«Вчера 81-летняя Маргарита Борисовна почувствовала себя плохо. В сопровождении сестры актрису доставили в Боткинскую больницу», - отметили в публикации.

Кровотечение, уточнила Baza, оказалось желудочно-кишечным. За состоянием артистки, заявил канал, наблюдают специалисты.

Актеры
25 мая 2024, 14:57
Стала известна причина резкого смена репертуара Пугачевой
РИА «Новости»
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Известная исполнительница Алла Пугачева в начале 1990-х годов резко сменила свой репертуар, потому что страна находилась «на грани выживания». Об этом Teleprogramma.pro рассказала вокальный тренер и автор песен Галина Полуянова.

«Населению в 90-е годы не нужны были сложные технические песни. Нужно было что-то попроще, люди занимались собой. Поэтому в репертуаре Пугачевой появились [композиции], которые набрали популярность. К примеру, „Мадам Брошкина“ и тому подобное. Тогда у нее появился целый такой альбом», - отметила она.

Полуянова подчеркнула, что Пугачева не оставила сцену, хотя несколько раз пообещала сделать это.

«Наверное, сложно отказаться от того, чему посвящена твоя жизнь, что ты любишь и чем занимался так долго. Поэтому она записывает какие-то песни и пытается держаться на плаву», - добавила автор песен.

Ранее музыкальный критик Соседов заявил, что время Пугачевой прошло и сравнил ее творчество с «мертвецом из гроба».

Песни Музыка Алла Пугачева
25 мая 2024, 03:04
Долина встретилась со своими клонами на музыкальном шоу
РИА «Новости»
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Певица Лариса Долина во время участия в новом музыкальном шоу «Поймай меня, если можешь» на телеканале «Россия», столкнулась с тремя своими клонами. Об этом сообщило издание «Вокруг ТВ».

Артистка вступила в команду известных российских исполнителей, которым нужно угадать, кто из участников проекта способен петь вживую, а не только под фонограмму.

Знаменитости смогут выиграть миллион рублей, который передадут на благотворительность. Участники шоу - поделить выигрыш между собой.

Долина вошла в одну команду с Александром Буйновым, Надеждой Бабкиной и Александром Степанов известным как рэпер ST. Участники проекта выбирали любимого артиста, чтобы в него перевоплотиться.

В третьем раунде на сцену вышло трио девушек, перевоплотившихся в Долину. Они спели ее хит «Половинки». Несмотря на попытки скрыть, кто из них не может петь вживую, артистка быстро определила, у кого есть талант, а кто им обделен.

Ранее продюсер Евгений Морозов назвал Долину единственной реальной конкуренткой Аллы Пугачевой. По его словам, она всегда ей дерзила, что не помешало ей выстоять.

Россия Музыка Телевидение Шоу-бизнес
25 мая 2024, 02:48
Потерявшая мужа из-за вечеринки с сухим льдом блогерша Диденко объявила о свадьбе
Freepik
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Блогерша Екатерина Диденко, овдовевшая после вечеринки в бассейне с сухим льдом, снова выходит замуж. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Диденко опубликовала ролик, в котором она танцует с актером Владом Черных, подписав его словами: «До свадьбы осталось девять дней».

Блогерша рассказала, что свадьбу с возлюбленным планирует отпраздновать на Мальдивах. Сейчас она готовится к торжеству: учит свадебный танец и худеет для свадебного платья.

Диденко позиционирует себя как специалист по лекарствам и «аптечный ревиззоро». В феврале 2020 года она отмечала свой день рождения с мужем и друзьями в сауне. Мужчина решил устроить шоу - высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда, чтобы создать эффект тумана. Гости бросились в воду, но скоро стали задыхаться.

На вечеринке погибли три человека , в том числе, супруг блогерши.

Лекарства Свадьбы Блогеры Мужчины Актеры

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