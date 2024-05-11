Урганту не дали выступить на вечере памяти Окуджавы

По данным журналистов, программу вечера изменили, убрав имя шоумена из списка выступающих. Перед началом мероприятия вдова барда Ольга Окуджава вышла на сцену и извинилась перед зрителями. Она отметила, что организаторы концерта не знали о рокировке.

«Поверьте, для нас, устроителей этого вечера, это был такой же шок, как и для вас», - сказала Окудажава.

При этом она не назвала имени Урганта и не объяснила, по каким причинам изменили программу.

Ранее стало известно, что Минкультуры РФ не выдало прокатное удостоверение фильму «Во сне ты горько плакал», где главную роль сыграл телеведущий Иван Ургант.

Съемки картины проходили в Санкт-Петербурге.