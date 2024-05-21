Урганту и Познеру предложили работу в Европе

Телеведущие отправятся в тур через неделю, сообщило издание «7дней».

С программой «Путешествия Познера и Урганта» они посетят нидерландские, швейцарские и немецкие города, причем самые дешевые билеты на концерт обойдутся желающим в 49 евро, а самые дорогие - в 249.

«Зрителей ждет искрометное шоу и рассказы об этих путешествиях в исполнении остроумных интеллектуалов», - пообещали организаторы.

Последние отметили, что в проекте сочетаются разные жанры, начиная от познавательных бесед и заканчивая «искрометным интеллектуальным стенд-апом».

Издание отметило, что билеты на их выступления в Цюрихе и Амстердаме «смели» уже в первые часы после начала продаж. Чуть более низкий спрос в Берлине и Франкфурте-на-Майне.

Ранее Ургант уезжал в Грузию , чтобы провести там майские праздники. Он отправился в путешествие после скандала, разгоревшегося вокруг юбилейного концерта Булата Окуджавы, где планировалось, что он споет песню «Нам нужна одна победа». В последний момент его выступление отменили.