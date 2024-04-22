Ургант впервые выступил с музыкальным коллективом после бойкота

Ургант предстал перед публикой не только как почетный гость, но и в качестве исполнителя. Он исполнил несколько музыкальных композиций.

«Иван Андреевич у Ксюши Китаевой очень душевный, ждем его возвращения хотя бы в качестве певца», - подчеркнули авторы канала.

Недавно появилась информация о том, что есть высокая вероятность возвращения телеведущего на экраны к старту нового телевизионного сезона. Шоу с ним может выйти уже осенью.

Продюсер Константин Эрнст публично поздравил Урганта с 46-м днем рождения на съемках КВН. Он позвонил шоумену прямо со сцены.