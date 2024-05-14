Ургант уехал из России после скандала на вечере Окуджавы

На опубликованных кадрах шоумен наслаждается жизнью за рубежом. Отпустивший усы Ургант одет в белую футболку, джинсы и легкую куртку. Он исполнил танец под романтическую песню.

Телеведущего исключили из списка участников концерта «Заезжий музыкант», организованного в честь 100-летия со дня рождения знаменитого поэта Булата Окуджавы. При этом имя Урганта убрали с афиш за несколько дней до события.

Концерт состоялся 11 мая. Перед его началом вдова поэта Ольга Окуджава на сцене принесла извинения за последние изменения в программе, однако конкретные причины этих корректировок остались без объяснений.