Ургант и Познер решили вновь покорить Европу

В публикации сказано, что в октябре этого года состоится шоу «Путешествия Познера и Урганта». Журналист и телеведущий выступят в Марбелье, Барселоне, Аликанте, Ницце и Париже.

Публике представят программу, состоящую из разных жанров, включая интеллектуальный стенд-ап и познавательные беседы. Ургант и Познер будут делиться со зрителями своими впечатлениями от людей и путешествий по всему миру.

На днях в Санкт-Петербурге отменили выступление Урганта на благотворительном фестивале «Антон тут рядом». Комментируя случившееся, депутат Государственной думы Елена Драпеко заявила, что телеведущему нужно выбрать позицию и публично поддержать участников СВО.

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