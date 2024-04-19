«Умерли клетки мозга». Жена Носкова рассказала о его состоянии певца после инсульта
Четыре года назад певец Николай Носков пережил инсульт. О состоянии артиста после перенесенного недуга его супруга Марина рассказала изданию «Аргументы и Факты».
Супруга артиста поделилась, что инсульт повлиял на его речевой центр. Периодически у Носкова возникают проблемы.
«Поражен речевой центр. Там умерли клетки мозга, и они не восстанавливаются. Этот участок мозга поражен, но нейронные связи взаимодействуют. Иногда Колю может „переклинить“», - отметила она.
Носкова также сообщила, что ее мужу удалось восстановиться. Он снова выступает на сцене и ездит в гастрольные туры. Однако длительных перелетов он старается избегать. Из-за этого артист отменил концерт в Перми.
Каждое выступление перед аудиторией становится серьезным испытанием для Носкова, поскольку он вынужден бороться с сильными болями. Несмотря на это, он полон творческих идей и планирует выпуск нового альбома.
Недавно артист решил не принимать участие в мемориальном концерте в Москве из-за плановой реабилитации. В конце прошлого года так и не состоялся концертный тур певца - по слухам, из-за состояния здоровья.