«Умерли клетки мозга». Жена Носкова рассказала о его состоянии певца после инсульта

Супруга артиста поделилась, что инсульт повлиял на его речевой центр. Периодически у Носкова возникают проблемы.

«Поражен речевой центр. Там умерли клетки мозга, и они не восстанавливаются. Этот участок мозга поражен, но нейронные связи взаимодействуют. Иногда Колю может „переклинить“», - отметила она.

Носкова также сообщила, что ее мужу удалось восстановиться. Он снова выступает на сцене и ездит в гастрольные туры. Однако длительных перелетов он старается избегать. Из-за этого артист отменил концерт в Перми.

Каждое выступление перед аудиторией становится серьезным испытанием для Носкова, поскольку он вынужден бороться с сильными болями. Несмотря на это, он полон творческих идей и планирует выпуск нового альбома.

Недавно артист решил не принимать участие в мемориальном концерте в Москве из-за плановой реабилитации. В конце прошлого года так и не состоялся концертный тур певца - по слухам, из-за состояния здоровья.