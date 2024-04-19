19 апреля 2024, 13:25

«Умерли клетки мозга». Жена Носкова рассказала о его состоянии певца после инсульта

РИА «Новости»
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Четыре года назад певец Николай Носков пережил инсульт. О  состоянии артиста после перенесенного недуга его супруга Марина рассказала изданию «Аргументы и Факты».

Супруга артиста поделилась, что инсульт повлиял на его речевой центр. Периодически у Носкова возникают проблемы.

«Поражен речевой центр. Там умерли клетки мозга, и они не восстанавливаются. Этот участок мозга поражен, но нейронные связи взаимодействуют. Иногда Колю может „переклинить“», - отметила она.

Носкова также сообщила, что ее мужу удалось восстановиться. Он снова выступает на сцене и ездит в гастрольные туры. Однако длительных перелетов он старается избегать. Из-за этого артист отменил концерт в Перми.

Каждое выступление перед аудиторией становится серьезным испытанием для Носкова, поскольку он вынужден бороться с сильными болями. Несмотря на это, он полон творческих идей и планирует выпуск нового альбома.

Недавно артист решил не принимать участие в мемориальном концерте в Москве из-за плановой реабилитации. В конце прошлого года так и не состоялся концертный тур певца - по слухам, из-за состояния здоровья.

Инсульт Музыка Шоу-бизнес
19 апреля 2024, 13:46
Дудя и Noize MC оштрафовали на 300 тысяч рублей после интервью
РИА «Новости»
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Журналиста Юрия Дудя* и музыканта Ивана Алексеева*, известного под псевдонимом Noize MC*, суд оштрафовал на 300 тысяч рублей после совместного интервью. В той беседе певец обвинил организатора своих выступлений в краже денег, сообщил Telegram-канал Mash.

В 2022 году на YouTube-канале Дудя* в двухчасовом разговоре с журналистом Noize MC* рассказал об обещании организатора концертов Артема Миронова помочь ему с туром. Однако, по словам артиста, тот получил деньги и сбежал в США.

Миронов после публичного обвинения подал в суд на артиста, потребовав девять миллионов рублей в качестве компенсации. Также организатор в иске указал, чтобы музыкант опроверг ложную информацию, порочащую его репутацию, так как никаких денег он не брал и за границу не уезжал.

В итоге суд обязал Дудя* удалить интервью с канала и разместить опровержение. Кроме того, журналисту и музыканту по решению суда придется выплатить по 150 тысяч рублей Миронову.

Дудь* также рискует попасть под следствие из-за нарушения закона об иноагентах. Против него могут возбудить уголовное дело из-за того, что он публикует контент без соответствующей маркировки.

* Юрий Дудь и Noize MC признаны иноагентами на территории России.

Штрафы Суд Юрий Дудь
19 апреля 2024, 13:15
«Чистый пиар». Деревянко пошутил о романе с Фуць
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Актера Павла Деревянко заметили на премьере фильма «Почему ты?» с новой избранницей Зоей Фуць. В беседе с изданием «Страсти» он пошутил над слухами о пиар-романе, которые ему не раз приписывали.

«Правильно говорят, правильно. Чистый пиар. Мы вообще редко встречаемся, у нее второй этаж, у меня первый… Так что, ребята, молодцы. Правильно. В правильном направлении думаете», - сказал с юмором Деревянко, отвечая на вопрос журналистов о пиар-отношениях с возлюбленной.

Фуць также пошутила, что скоро их контракт закончится.

В январе этого года актер сообщил о романе с новой возлюбленной , опубликовав в соцсетях фотографии с совместного отдыха. По словам Деревянко, ему пришлось долго добиваться сердца девушки.

Избранница актера по профессии дизайнер одежды. Она воспитывает двоих детей от прошлых отношений.

Кино Актеры Шоу-бизнес
19 апреля 2024, 12:39
Умер актер Петр Никитин
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Актер театра, кино и сериалов Петр Никитин скончался 17 апреля на 62-м году жизни. Информация о его смерти появилась на сайте Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Причина смерти Никитина не уточняется.

Артист родился 20 февраля 1963 года. Он учился в театральном отделении Харьковского государственного института искусств и окончил его в 1990 году. После получения образования он присоединился к коллективу Харьковского Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина, а также сотрудничал с Центром современного искусства «Новая Сцена» и Национальным академическим театром имени Леси Украинки. С 2021 года и до последних дней Никитин был частью труппы Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

В его актерском послужном списке - роли в «Детях солнца» Максима Горького, «Женитьбе» Николая Гоголя, «Поминальной молитве» Григория Горина, «Трактирщице» Карло Гольдони и многих других.

Кроме того, с начала 2000-х Петр Никитин активно снимался в кино. Он принял участие в нескольких десятках украинских и российско-украинских проектов. Среди них - «Высшая мера», «Время грехов», «Матч», «Шулер», «Слуга народа», «По законам военного времени».

Театры Актеры
19 апреля 2024, 12:11
Дочь Тома Круза отказалась от общения с отцом
Global Look Press
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Дочь актера Тома Круза Сури отказалась общаться со отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail.

На днях девушка отпраздновала 18-летие. Звездного отца она на праздник не пригласила.

«Сури не желает поддерживать никаких контактов со своим отцом, несмотря на то, что ей уже 18 лет. И даже если бы он ей позвонил, она бы не ответила», - отметил источник, знакомый с ситуацией.

Актер не поддерживает связь со своей дочерью уже 12 лет. Во время торжества он был на съемках в Лондоне.

Круз считается одной из наиболее состоятельных звезд Голливуда. Однако его финансовая поддержка Сури тоже не интересует.

Недавно 62-летний актер расстался с дочерью экс-депутата Госдумы Эльсиной Хайровой. Впервые американскую звезду заметили в компании девушки в декабре прошлого года. Пара стала появляться вместе на мероприятиях.

Актеры

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