Умерла звезда советских детских фильмов Роза Калашникова

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В Москве 17 октября умерла актриса и певица, звезда советских детских фильмов Роза Калашникова. Она была известна по ролям первоклассницы Нины Морозовой из «Чудака из пятого „Б“» и Тани из «Меняю собаку на паровоз». О смерти артистки сообщил Центр детского творчества «На Сумском» , где Калашникова работала с 1987 года.

Роза Калашникова не дожила до своего 60-летия 11 дней, она родилась 28 октября 1963 года. В 1970–1978 годах была солисткой Большого детского хора телевидения и радио. На экран она попала в девять лет, когда на нее обратил внимание второй режиссер киноленты «Чудак из пятого „Б“». В фильме она сыграла одну из главных ролей.

С 1980 года Калашникова работала старшей вожатой в московской школе, потом стала руководителем молодежного клуба «Современник» в Центре детского творчества «На Сумском».

«За тридцать лет существования коллектива Роза Иматьевна выпустила во взрослую жизнь сотни ребят, которые по сей день встречаются и вспоминают счастливые моменты, проведенные вместе», - написали в некрологе.

Роза Калашникова прожила яркую и творческую жизнь, добавили ее коллеги.