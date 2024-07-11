Умерла звезда «Сияния» Шелли Дюваль

По данным издания, артистка скончалась во сне в своем доме в Бланко, штат Техас. Причиной смерти стали осложнения диабета.

«Мой дорогой, милый, замечательный спутник жизни и друг покинул нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна», - процитировали авторы статьи ее партнера Дэна Гилроя.

Дюваль стала популярной после выхода фильма «Сияние». В нем она исполнила роль Венди Торранс - жены главного героя Стенли Кубрика. Спустя какое-то время его обвинили в психологическом насилии над артисткой. Ей приходилось плакать по 12 часов на съемках, чтобы добиться удачных кадров. Все это негативно отразилось на ее здоровье.