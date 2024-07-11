11 июля 2024, 18:53

Умерла звезда «Сияния» Шелли Дюваль

Global Look Press
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Не стало американской актрисы Шелли Дюваль, известной по картине «Сияние». Ей было 75 лет, сообщили журналисты The Hollywood Reporter.

По данным издания, артистка скончалась во сне в своем доме в Бланко, штат Техас. Причиной смерти стали осложнения диабета.

«Мой дорогой, милый, замечательный спутник жизни и друг покинул нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна», - процитировали авторы статьи ее партнера Дэна Гилроя.

Дюваль стала популярной после выхода фильма «Сияние». В нем она исполнила роль Венди Торранс - жены главного героя Стенли Кубрика. Спустя какое-то время его обвинили в психологическом насилии над артисткой. Ей приходилось плакать по 12 часов на съемках, чтобы добиться удачных кадров. Все это негативно отразилось на ее здоровье.

Болезни Кино Актеры Диабет
11 июля 2024, 18:45
Стало известно, кому достался Дом моды Зайцева после смерти сына модельера
Global Look Press
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Должность руководителя Модного дома Зайцева займет супруга его покойного сына Екатерина Ромашкина. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Сейчас Ромашкина числится на посту как временно исполняющая обязанности генерального директора. До этого ходили слухи, что управление Модным домом возьмет на себя дочь Егора Зайцева от первого брака Маруся.

Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года после продолжительной болезни в возрасте 85 лет. Прощание с ним состоялось в Подмосковье в соборе Троицы Живоначальной в городе Щелково.

Егор Зайцев умер 19 июня на 65-м году жизни от рака. Его похоронили рядом с отцом.

Мода Бизнес Вячеслав Зайцев
11 июля 2024, 18:11
«Великолепный вид». Шэрон Стоун поразила фанатов фото топлес
Global Look Press
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Американская актриса Шэрон Стоун снялась с обнаженной спиной в одних плавках. Пикантный снимок она разместила в социальной сети Instagram*.

«Иногда приходится перейти от бассейна к живописи», - призналась звезда «Основного инстинкта».

На кадрах Стоун позировала у картины, отвернувшись от фотографа. На ней были только голубые плавки от купальника и прозрачные одноразовые перчатки. Актриса аккуратно наносила краску на холст.

Подписчики оценили смелое фото артистки, отметив ее красоту и стройную фигуру.

«Ты идеальна», «Великолепный вид», «Как всегда шикарна», «Шэрон выглядит чертовски хорошо для 66», «Почему мне 32, и ты выглядишь намного круче меня?» - написали они под постом актрисы.

На днях Стоун рассказала, как лишилась своего состояния во время восстановления после инсульта. По ее словам, люди воспользовались ее состоянием и обокрали на 18 миллионов долларов.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Голливуд Актеры
11 июля 2024, 17:30
Сына Николаса Кейджа арестовали по подозрению в избиении матери
Global Look Press
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В Лос-Анджелесе правоохранители арестовали сына актера Николаса Кейджа Уэстона. Об этом сообщили журналисты The Sun.

По данным издания, Уэстона задержали за нападение на свою мать Кристину Фултон. Предположительно, он набросился с кулаками на женщину, будучи психически нездоровым.

Авторы статьи уточнили, что во время конфликта сын артиста применил огнестрельное оружие, которое он носил с собой.

Позже Кейджа-младшего освободили под залог в 150 тысяч долларов. Деньги мог внести его отец.

«Семья знала, что это произойдет, но, само собой разумеется, это очень большой шок», - заявил источник The Sun.

Уэстона Кейджа и раньше уличали в насилии над матерью, добавили журналисты.

На днях актера и шоумена Илью (Гогена) Солнцева избил пьяный любовник его жены Полины. Артист намерен лишить супругу родительских прав.

Голливуд Аресты Избиения Актеры
11 июля 2024, 16:46
Викторию Боню заподозрили в романе с Маратом Сафиным
Global Look Press
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Телеведущая Виктория Боня заинтриговала поклонников фотографиями в объятиях незнакомца. Подписчики начали гадать в комментариях под постом звезды в социальной сети Instagram*, кто скрывается на снимке.

На снимке одетая в толстовку и джинсы Боня обнимает молодого человека. Его лицо скрыто от камеры кепкой. Одной из самых популярной версий того, кто скрывается на фото, стал звезда тенниса Марат Сафин.

«Марат Сафин», «Вот тоже так подумала», «У Марата нет волосатости на руках», Ну точно не Ян Абрамов хотя бы!» - написали поклонники.

Также под подозрение попал бывший возлюбленный Бони Руслан Гасанов. Более того, звезда двусмысленно подписала фотографию фразой «Каждый имеет право на…» Ранее телеведущая публично поддержала певицу Алсу , которая переживает развод. Она порекомендовала артистке осознать, что все происходящее в жизни делается только во благо.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Instagram Виктория Боня Шоу-бизнес

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