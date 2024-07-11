Умерла звезда «Сияния» Шелли Дюваль
Не стало американской актрисы Шелли Дюваль, известной по картине «Сияние». Ей было 75 лет, сообщили журналисты The Hollywood Reporter.
По данным издания, артистка скончалась во сне в своем доме в Бланко, штат Техас. Причиной смерти стали осложнения диабета.
«Мой дорогой, милый, замечательный спутник жизни и друг покинул нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна», - процитировали авторы статьи ее партнера Дэна Гилроя.
Дюваль стала популярной после выхода фильма «Сияние». В нем она исполнила роль Венди Торранс - жены главного героя Стенли Кубрика. Спустя какое-то время его обвинили в психологическом насилии над артисткой. Ей приходилось плакать по 12 часов на съемках, чтобы добиться удачных кадров. Все это негативно отразилось на ее здоровье.