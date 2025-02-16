16 февраля 2025, 01:02

Умерла звезда шоу «Ты супер!» Ширин Абдуллаева

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Певица из Узбекистана Ширин Абдуллаева скончалась от менингита в возрасте 19 лет. Об этом сообщили в пресс-службе государственного учреждения «Узбек концерт».

«Команда государственного учреждения» Узбек концерт «выражает глубокие соболезнования семье и близким в связи со смертью эстрадной певицы, лауреата премии „Зульфия“ Ширин Абдуллаевой», - говорится в некрологе.

Предположительно, девушка скончалась из-за осложнений менингита.

Артистка родилась 14 декабря 2005 года в городе Намангане. Обучалась в Пекинском университете Цинхуа по направлению социальных наук, а в 2024 году перевелась в Узбекистан.

Девушка изучала боевые искусства Шаолиня, свободно говорила на русском, английском и китайском языках.

Свою карьеру она начала в качестве актрисы и модели. В 2009 году она снялась в фильме «Онажоним», а после еще в ряде кинопроектов.

В 2021 году Абдуллаева участвовала в российском телешоу «Ты супер!» на телеканале НТВ, где дошла до полуфинала. Это принесло ей широкую известность.

Спустя два года девушку удостоили государственной премии имени известной узбекской поэтессы Зульфии Исраиловой за заслуги в искусстве.

Смертность Узбекистан Шоу-бизнес Артисты
15 февраля 2025, 23:38
«Я не могу». Гагарина со скандалом покинула шоу «Голос»
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Певица Полина Гагарина во время съемок 13 сезона шоу «Голос» поссорилась с наставником проекта — оперной дивой Хиблой Герзмавой. В итоге исполнительница со скандалом покинула студию.

Поводом для конфликта между звездами стало выступление в новом сезоне, который стартовал 31 января на Первом канале, 17-летней участницы Эмилии Курье. Певицы стали спорить друг с другом из-за яркой исполнительницы.

Несмотря на все усилия Гагариной и Герзмавой, Эмилия выбрала продюсера Антона Беляева. Это решение стало шокирующим для Гагариной, которая не сдержала эмоций.

В какой-то момент певица резко встала из своего кресла и заявила: «Я пошла, ушла, я не могу». После этих слова Гагарина скрылась за кулисами. Такое поведение удивило других наставников.

Певица не первый раз эмоционально реагирует на происходящее в телешоу «Голос». В предыдущем сезоне Полине Гагариной не понравилось поведение одной из участниц и она покинула студию.

Первый канал Скандалы Шоу Голос
15 февраля 2025, 22:13
«Всего хорошего». Бузова высказалась об отцовстве своего бывшего бойфренда
РИА «Новости»
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Певица и телеведущая Ольга Бузова на празднике в честь Дня всех влюбленных отреагировала на новость о беременности Мари Краймбрери от рэпера Давы (Давида Манукяна). Она поздравила их с будущим пополнением в семье. Об этом сообщил Super.ru.

«Дети - это всегда счастье, это всегда чудо! Я, конечно же, поздравляю ребят. Желаю им всего самого хорошего», - сказала певица.

Бузова поздравила своего бывшего бойфренда несмотря на то, что рассталась с ним со скандалом. На мероприятии в Государственном Кремлевском дворце она призналась, что с Давой они давно перестали общаться и в ее жизни нет места ни для него, ни для Краймбрери.

По ее словам, она осознала это, когда он попытался ее вернуть и начал ухаживать на шоу «Сокровища императора» в 2023 году. Тогда рэпер приходил на концерты бузовой и дарил цветы.

На личном фронте у певицы все стабильно, а ее сердце сейчас свободно. При этом в своих соцсетях артистка подогревает слухи о своем романе с мужчиной, лицо которого скрывает.

Рэпер Дава и Краймбрери обручились в августе 2024 года. Тогда певица показала поклонникам помолвочное кольцо с драгоценным камнем.

Ольга Бузова Дети Скандалы Россия Музыка Телевидение Шоу-бизнес Артисты
15 февраля 2025, 21:10
Умер актер сериала «Склифосовский» Валерий Зинов
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В Москве скончался 66-летний актер театра и кино Валерий Зинов. Последние годы жизни он боролся с тяжелым заболеванием, сообщил gorod48.ru.

На протяжении нескольких лет Зинов страдал от онкологического заболевания. По словам друга артиста и его коллеги по цеху Евгения Гурьянова, он до последнего не бросал работу на съемочной площадке, но месяц назад его самочувствие значительно ухудшилось.

«Он так и сказал: „Я попрощался с профессией. Больше работать возможности уже нет“», - рассказал Гурьянов.

Широкой публике Зинов запомнился по ролям в популярных сериалах. Он снялся в проектах «След», «Склифосовский», «Последний мент», «За час до рассвета» и многих других.

Ранее стало известно о смерти французской актрисы Женевьев Паж , сыгравшей маркизу в картине «Фанфан-тюльпан» 1952 года. Артистки не стало в возрасте 97 лет.

Сериалы Кино Актеры Москва Артисты
15 февраля 2025, 20:14
«Я не была организатором мероприятия». Хакамада оправдалась за вечеринку в Savoy
РИА «Новости»
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Ирина Хакамада не была организатором обернувшейся скандалом вечеринки в отеле Savoy в центре Москвы. Об этом сама журналистка и политик сообщила в Telegram-канале.

По словам Хакамады, на тусовку ее пригласили друзья, и присутствовать на ней она согласилась исключительно в качестве гостя, поскольку увлекается электронной музыкой.

«То есть я не была ни организатором мероприятия, ни должна была там выступать ни с каким DJ-сетом. Музыкальное мероприятие проходило в светском формате и с деловым дресс-кодом», - подчеркнула политик.

Хакамада добавила, что после проверки документов всех присутствующих на вечеринке женщин отпустили.

Тусовка в отеле Savoy прошла в ночь на субботу, 15 февраля. В разгар мероприятия в гостиницу ворвались силовики. На полу они нашли пакетики с неизвестным порошком, а в припаркованном рядом автомобиле - оружие. Присутствовавшая на мероприятии Ирина Хакамада отвечала на вопросы очень невнятно и замедленно.

Отели Москва

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