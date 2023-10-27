Умерла звезда серила «Четыре танкиста и собака» Стеслович

Журналисты не назвали причину смерти артистки, отметив, что она умерла 24 октября.

Барбара Стеслович родилась во Львове в 1936 году. Впервые зрители увидели ее на театральной сцене в 1958 году. Она выступала в культурных учреждениях Гожуве, Кракова и Вроцлава. За свою сценическую карьеру актриса сыграла 123 роли. Также ее приглашали участвовать в телевизионных спектаклях.

Дебют Стеслович на большом экране произошел в 1966 году. Наибольшую известность актриса получила после участия в проектах «Четыре танкиста и собака», «Преступник оставляет след», «Бумеранг» и «Высокий полет».