22 декабря 2023, 19:44

Умерла звезда сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила»

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Заслуженный артист России Борис Матвеев скончался на 75-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Большой театр кукол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы потеряли старшего товарища, бесконечно талантливого артиста, очень тонкого и открытого человека», - подчеркнули в публикации.

В некрологе Матвеева назвали одержимым театром человеком, профессионалом и мастером своего дела.

«Он всегда был примером достоинства, жизнелюбия, юмора и преданности театру», -.отметили в театре.

Причины смерти артиста неизвестны.

Матвеев работал в Большом театре кукол с 2003 года. До этого артист принимал участие в постановках Челябинского и Рижского ТЮЗов, Ленкома, театра «Бродячая собачка».

Помимо театральной деятельности, он активно снимался в кино. Зрители помнят его по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила».

Сериалы Актеры
22 декабря 2023, 15:08
Умерла звезда седьмого сезона «Пацанок» Диана Янголенко
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Участница седьмого сезона шоу «Новые Пацанки» Диана Янголенко умерла на 22-м году жизни. Информация об этом появилась на фан-странице шоу в Telegram-канале.

По предварительным данным, причиной смерти звезды шоу стало употребление спиртного напитка вместе с галлюциногенными грибами.

«В ходе проведения расследования несчастного случая обнаружены и другие формы нарушения законов Российской Федерации, информацию о которых не разглашают», - указали авторы публикации.

О чем идет речь, они не уточнили. Перед смертью Янголенко написала, что сначала попробовала запрещенные вещества, а только после прочла об их опасности.

По данным Telegram-канала Dark Voice, тело Дианы нашли в отеле. Что девушка делала в гостинице, также неизвестно.

Скандальная история произошла с еще одной участницей шоу. Участница четвертого сезона «Пацанок» Яна Цветкова сообщила правоохранителям о попытке массового изнасилования. Информация оказалась фейком. За это Яне грозит штраф.

Телевидение
22 декабря 2023, 06:06
Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах
РИА «Новости»
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Бывшая ассистентка голливудского актера Вина Дизеля обвинила его в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщил телеканал CNN.

Бывшая помощника артиста Аста Джонассон подала гражданский иск в Верховный суд штата Калифорния. По ее словам, Дизель к ней приставал в гостиничном номере в Атланте, несмотря на то, что она ему четко дала понять о своем несогласии. После этого ее уволили.

Женщина также обвинила актера в создании враждебной рабочей атмосферы и незаконном увольнении. Она подала в суд и на сестру Дизеля, которая на тот момент руководила компанией One Race Productions. По ее словам, та расторгла с ней контракт буквально через несколько часов после того, как Дизель приставал к ней в отеле.

Джонассон потребовала, чтобы актера оштрафовали за каждое нарушение на 10 тысяч долларов, а также присудили и другие штрафные санкции.

Адвокат актера заявил, что Дизель не признает обвинений и полностью их отвергает.

Голливуд Секс Актеры
22 декабря 2023, 03:50
«Это было охренительное путешествие». Янковский прокомментировал финал «Слова пацана»
РИА «Новости»
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Актер Иван Янковский прокомментировал финальную серию «Слова пацана. Кровь на асфальте», поблагодарив зрителей, которые смотрели и сопереживали героям. Об этом сообщило издание «Вокруг ТВ».

«Шагаем вместе с Зимой в прекрасное светлое будущее. Спасибо всем, это было охренительное путешествие. Спасибо, что смотрели, спорили, плакали и осуждали», - написал актер.

Фотография собрала 75 тысяч «лайков» за пару часов, а также больше тысячи комментариев. Пользователи написали, что судьба героев все-равно не до конца ясна, есть недосказанность.

Писатель Роберт Гараев признался, что предсказывал популярность слова «чушпан» (чужак) задолго до выхода сериала Жоры Крыжовникова.

Ранее журналисты указали на различия между финалом «Слова пацана» и «слитой» версией. Финальная серия картины стала доступна на видеоплатформах утром в четверг, 21 декабря.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink рассказали, что режиссер картины внес авторские изменения в финальные эпизоды сериала. Так, седьмую серию доработали лишь частично, а восьмую пересняли.

Сериалы Россия Актеры
22 декабря 2023, 02:48
Названа вероятная причина смерти актера из сериала «СашаТаня» Найдовича
РИА «Новости»
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Друзья покойного актера Егора Найдовича, сыгравшего в сериале «СашаТаня», рассказали, что он долго и тяжело болел. Предположительно, у него был рак. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

«Он действительно был еще очень молод. Думаю, что были проблемы с сердцем», - предположил музыкант Илья Пищенко.

Другие друзья актера также отметили, что Найдович в последнее время тяжело болел. По словам актера Александра Буянова, игравшего в сериале «Молодежка», говорили, что у него рак, но не уточняли, какой именно.

Знакомые покойного актера при этом не подтвердили, что он Найдович злоупотреблял спиртными напитками из-за отсутствия ролей в последнее время. в октябре сам артист писал о том, что долгое время находился в больнице, и говорил о большом творческом энтузиазме.

Егора Найдовича нашли мертвым в московской квартире 20 декабря. Актер арендовал вместе с знакомым трехкомнатную квартиру на улице Академика Комарова. Последний и обнаружил его тело на кровати, когда вернулся домой с женой. По словам соседа, последнее время Найдович получал мало ролей, много времени посвящал написанию сценариев, а также якобы пристрастился к алкоголю.

Смертность Сериалы Актеры

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