05 июня 2024, 01:50

Умерла звезда сериала «Великолепный век»

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Актриса Фатма Каранфиль умерла в Стамбуле от онкологического заболевания на 73-м году жизни. Пометку о смерти звезды сериала «Великолепный век» опубликовали в ее профиле в базе IMDb.

Последние недели Фатма Каранфиль находилась в частном госпитале.

Каранфиль родилась в Эскишехире. В юности она изучала в Лондоне текстильное дело. За плечами актрисы два брака. В конце 1990-х у нее диагностировали рак молочной железы. Тогда Фатма смогла побороть тяжелую болезнь, в 2001-м она вернулась на сьемки.

На счету Фатмы Каранфиль несколько наград и премий, в частности, в 1968-м и 1972-м годах ее признали «Актрисой года» по версиям разных национальных ассоциаций. Зрителям актриса запомнилась по таким фильмам, «Забудь мое имя», «Не могу сказать прощай», «Запретная любовь», «Никто не знает» и «Великолепный век».

Сериалы Болезни Фильмы Рак
05 июня 2024, 00:41
Актер из сериала «Слово Пацана» Зулькарнаев выступит со своими стихами на фестивале в Подмосковье
Телеканал «360»
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Актер Лев Зулькарнаев, известный по роли Зимы в сериале «Слово пацана», предстанет перед поклонниками в новом амплуа. Он выступит со своими стихотворениями на подмосковном фестивале «Арт-пикник. Проект: поэт». Об этом актер рассказал ведущей 360.ru Юлии Минаковской.

Фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» пройдет в Государственном историко-литературном музее-заповеднике Пушкина с 7 по 9 июня. Зулькарнаев выступит на этом празднике, но не как актер, а как поэт.

«Я там буду читать свои стихи. Спасибо, во-первых, этому фестивалю, потому что меня впервые кто-то куда-то позвал, как поэта. Ну то есть исключительно как поэта», - признался Зулькарнаев.

По словам актера, после выхода сериала «Слово пацана» у него выросло количество подписчиков в соцсетях. И тогда он начал делиться с читателями своими стихами.

«Эти стихи начали, как я заметил, находить отклик не только у читателей, но и там, внутри индустрии. И вот, наконец-то позвали на фестиваль читать свои твои стихи целый час. <…> Сначала испугался: думаю, хватит ли у меня приличных стихов на час? Потом, так поскреб, вроде если еще это сопроводить каким-то разговором о поэзии, то вообще можем на все полтора. <…> Получается Министерство культуры и туризма Московской области исполняет желания», - заявил актер.

Зулькарнаев рассказал, что на фестивале будет много знаменитостей. Например, Константин Райкин и Виктор Сухоруков. Но он сам там выступит не как коллега актеров, а как коллега поэтов.

Сериалы Фестивали Актеры
04 июня 2024, 23:19
Умер актер из сериала «Доктор Кто» Уильям Расселл
Freepik
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Британский актер театра и кино Уильям Расселл ушел из жизни в возрасте 99 лет в понедельник, 3 июня. Об этом сообщила газета The Guardian.

Причины и обстоятельства смерти актера неизвестны.

Рассел родился 19 ноября 1924 года в городе Сандерленд на севере Англии. Актерской деятельностью он заинтересовался в раннем возрасте. Кроме того, он занимался организацией развлечений, когда служил в Королевских ВВС.

Рассел получил образование в Оксфордском университете. Он играл в Королевской шекспировской компании, Национальном театре в Лондоне и в театре Глобус, а также много работал на телевидении.

Впервые на экране Раселл появился в 1954 году в фильме «Те, которые дерзают». Затем были роли в фильмах «Человек, которого никогда не было», «Большой побег», «Супермен» и «Прямой репортаж о смерти», а также в сериалах «Дизраэли», «Завещание юноши», «Улица коронации» и «Черная гадюка».

В 1955 году он сыграл главную роль в телесериале «Сент-Ив», а через год получил главную роль в телесериале «Приключения сэра Ланселота» на ITV.

В период 1963–1965 гг. Расселл снялся в 78 эпизодах первых двух сезонов «Доктора Кто». Раселл получил роль спутника Доктора, Йена Честертона. Он стал одним из четырех членов оригинального актерского состава сериала.

Британского актера внесли в Книгу рекордов Гиннеса за самый длинный промежуток между появлениями на телевидении, который составил 57 лет. Это произошло после того, как он повторил свою роль Честерсона после завершения работы в сериале «Доктор Кто».

Великобритания Смертность Сериалы Кино Актеры
04 июня 2024, 21:58
Все спектакли с актером из «Солдат» Мадяновым отменили из-за его болезни
РИА «Новости»
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Актер Роман Мадянов отменил все летние спектакли из-за болезни. Об этом написал в соцсети «ВКонтакте» его коллега Павел Трубинер.

«В связи с болезнью Романа Мадянова все спектакли отменены до конца лета. Пока остается под вопросом „Любимая женщина Дон Жуана“ 27 августа в Москве», - отметил он.

До этого появилась информация, что актеру якобы диагностировали онкологическое заболевание - прогрессирующий рак легкого. В ближайшее время ему проведут противоопухолевую терапию. Также отмечалось, что он лечится и наблюдается дома, а не в стационаре.

Сам Мадянов не подтверждал сообщения о наличии у него онкологического диагноза.

Актер запомнился зрителям по роли майора Виктора Колобкова в сериале «Солдаты». Кроме того, в его фильмографии, в частности, съемки в таких проектах, как «Бедная Настя», «Великая» и «Убойная сила».

Ранее сына модельера Вячеслава Зайцева Егора госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии , которое ухудшилось на фоне тяжелой анемии и рака.

Болезни Спектакль Актеры Онкология
04 июня 2024, 20:04
Дизайнер Лебедев раскритиковал уехавших за границу россиян
РИА «Новости»
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Блогер и дизайнер Артемий Лебедев негативно высказался о россиянах, уехавших из страны. Свою позицию в интервью телеканалу «Беларусь 1» он выразил, процитировав известную русскую пословицу.

По словам Лебедева, граждане, покинувшие Россию, стали активно защищать новое место жительства, несмотря на наличие явных недостатков. Однако в Европе могут быть коррупция или нечестные чиновники, но эмигранты все равно продолжают оправдывать свой отъезд из родной страны.

«Они должны новое место защищать как неофиты. Это называется, на самом деле, „заставь дурака богу молиться - он себе и лоб расшибет“. Это ровно то, чем они занимаются», - отметил дизайнер.

Лебедев также жестко раскритиковал всех журналистов , назвав их абсолютно никчемными людьми. По его мнению, работники СМИ часто делают ошибки при создании материалов, так как не умеют качественно работать с информацией.

Блогеры Европа Россия Чиновники Интервью Артемий Лебедев

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