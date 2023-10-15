Умерла звезда сериала «Твин Пикс»

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Новость о смерти Лори подтвердил ее бывший муж Джо Морганштерн. Причина смерти актрисы не называлась. По словам агента актрисы Мариона Розенберга, какое-то время Лори чувствовала себя плохо.

Пайпер Лори три раза номинировали на премию «Оскар» за участие в фильмах «Бильярдист» (1961), «Кэрри» (1976) и «Дети тишины» (1986). За роль коварной работницы фабрики Кэтрин Мартелл в сериале «Твин Пикс» Лори вручили премию «Золотой глобус».

Будущая звезда телевидения Пайпер Лори родилась в 1932 году в городе Детройт. Впервые актрису пригласили сниматься в кино в 1950 году. Свою первую значимую роль - психически нездоровой девушки в картине «Мошенник» - она получила в 1961 году.

В 80-е годы актриса сыграла более десяти значимых ролей в кино, также она снималась на телевидении. Среди фильмов Лори российским зрителям известные такие, как «Возвращение в страну Оз», «Поющие в терновнике», «Свидание со смертью» и другие.