Умерла звезда сериала «Бэтмен» Барбара Раш
Актриса Барбара Раш скончалась на 98-м году жизни. Об этом сообщила дочь актрисы, которая работает корреспондентом портала Fox News.
Барбара Раш умерла 31 марта. Причина смерти актрисы не известна.
«Моя потрясающая мама тихо ушла сегодня вечером в 5:28», - сказала дочь артистки.
В эти дни католики отмечают Пасху. По словам дочери Раш, этот праздник всегда был у ее матери любимым. Теперь он будет иметь для их семьи особое значение.
Барбара Раш получила Золотой глобус за роли в фильмах «Оно пришло из космоса» и «Пейтон Плейс». За свою карьеру она снялась во множестве телесериалов и фильмов - таких как «Голдберги», «Все мои дети», «Седьмые небеса», «Молодые филадельфийцы» и «Больше чем жизнь». Зрителям особенно запомнился ее персонаж по имени Нора Клавикл в культовом сериале «Бэтмен» 1968 года.