Умерла звезда седьмого сезона «Пацанок» Диана Янголенко

По предварительным данным, причиной смерти звезды шоу стало употребление спиртного напитка вместе с галлюциногенными грибами.

«В ходе проведения расследования несчастного случая обнаружены и другие формы нарушения законов Российской Федерации, информацию о которых не разглашают», - указали авторы публикации.

О чем идет речь, они не уточнили. Перед смертью Янголенко написала, что сначала попробовала запрещенные вещества, а только после прочла об их опасности.

По данным Telegram-канала Dark Voice, тело Дианы нашли в отеле. Что девушка делала в гостинице, также неизвестно.

Скандальная история произошла с еще одной участницей шоу. Участница четвертого сезона «Пацанок» Яна Цветкова сообщила правоохранителям о попытке массового изнасилования. Информация оказалась фейком. За это Яне грозит штраф.