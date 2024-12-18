Умерла звезда «Рабыни Изауры» Фада Санторо

Актриса скончалась в своем доме в Рио-де-Жанейро. Неделю назад Санторо выписалась из больницы после госпитализации с коронавирусом.

Актриса родилась в 1924 году в этом городе. Ее карьера началась с картины «Симба да Вида», но известность в стране она получила благодаря съемкам в фильме «Рабыня Изаура», где ей досталась главная женская роль.

На 1940–1950-е годы пришелся пик карьеры актрисы. В 1960-х годах она перестала сниматься, решив уделить все внимание семье.

Среди киноработ Санторо - роли в фильмах и сериалах «Берлин в ритме самбы», «Роскошный муж», «Золотой рот», «Приспешник», «Детектив», «Ни Самсон, ни Далила», «Иголка в стоге сена» и другие. Последнюю роль она сыграла в сериале «Безумная королева» 1967 года.

Этим летом Санторо отметила свой 100-летний юбилей. Умерла легенда бразильского кино 15 декабря 2024 года.