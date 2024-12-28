28 декабря 2024, 07:28

Умерла звезда итальянского фильма «Ромео и Джульетта»

РИА «Новости»
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Актриса Оливия Хасси, сыгравшая главную роль в фильме «Ромео и Джульетта» режиссера Франко Дзеффирелли, скончалась на 74 году жизни. Об этом сообщила газета The Hollywood reporter.

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Родившаяся в Аргентине артистка умерла дома, в окружении своих близких.

«Оливия была замечательным человеком, чья теплота, мудрость и чистая доброта тронули жизни всех, кто ее знал», - сообщили ее родственники в официальном аккаунте в Instagram*.

По информации издания, в 2008 году у актрисы обнаружили рак груди.

Среди известных фильмов, в которых снималась Хасси, были «Смерть на Ниле» 1978 года, «Черное Рождество» и мини-сериал «Иисус из Назарета». На момент съемок в «Ромео и Джульетт» артистке было всего 15 лет. Картина получила несколько «Оскаров», а также премии «Золотой глобус» и BAFTA.

Ранее из жизни ушла испанская актриса Мариса Паредес. Она получила известность благодаря участию в фильмах кинорежиссеров Фернандо Труэбы, Агусти Вильяронга и Педро Альмодовара.

Италия Фильмы Актеры
28 декабря 2024, 04:52
Дудю пригрозили двумя годами тюрьмы
РИА «Новости»
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Против блогера и иноагента Юрия Дудя* могут возбудить уголовное дело. Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным агентства, блогера могут привлечь к уголовной ответственности по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (статья 330.1 УК РФ).

В случае возбуждения уголовного дела Дудя* могут лишить свободы на срок до двух лет, сообщил собеседник ТАСС.

В октябре этого года после того, как блогер выпустил интервью с дизайнером Артемием Лебедевым, его уже привлекали к административной ответственности , причем это был не первый раз.

Ранее суд приговорил телеведущую Татьяну Лазареву к 6,5 года лишения свободы. Такое наказание она получила по делу об оправдании терроризма. В одном из интервью актриса одобрила террористические атаки украинских военных в России.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Уголовное дело Суд Блогеры Россия Юрий Дудь Иноагенты
27 декабря 2024, 19:49
«Мы больше не вместе». Пересильд-младшая рассталась с 17-летним Могильниковым
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Дочь Юлии Пересильд Анна, 15-летняя актриса, сыгравшая в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщила о разрыве отношений со своим коллегой по съемочной площадке Ярославом Могильниковым. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Мы с Яриком больше не вместе. Мы остались в хороших отношениях, так как ценим друг друга. Попрошу СМИ и нашу аудиторию оставить нас в покое и не задавать лишних вопросов», - написала она.

Осенью 2024 года стало известно о романе между Анной и Ярославом. Их начали видеть вместе за пределами съемочной площадки.

На мероприятиях кинофестиваля «Новый сезон» в Сочи актеры выглядели счастливыми и держались за руки. Однако свои отношения они всегда старались скрывать от публики.

Обращение знаменитости не произвело должного эффекта, и на нее обрушился шквал критики. Подписчики, как оказалось, не были удивлены этой новостью. Многие считают, что в 15 лет еще рано думать об отношениях.

Ранее Анна Пересильд снялась в бикини. В Сети отметили прекрасную фигуру 15-летней артистки, однако некоторые из поклонников осудили откровенные снимки.

Сериалы Сочи Отношения Актеры Юлия Пересильд Анна Пересильд
27 декабря 2024, 19:44
Лигалайз попал в список иноагентов
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Рэпера Лигалайз* (настоящее имя — Андрей Меньшиков*) включили в перечень иностранных агентов. Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции.

Рэпера Лигалайз* (настоящее имя - Андрей Меньшиков*) включили в перечень иностранных агентов. Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции.

«Двадцать седьмого декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… А. В. Меньшиков*», - следует из сообщения.

Согласно данным Минюста, Лигалайз* распространял фейки о Вооруженных силах России и о решениях властей. Он также выступал против специальной операции и негативно высказывался в адрес россиян. Рэпер участвовал в качестве респондента на информационных площадках, которые предоставляли зарубежные СМИ.

Накануне Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал историка Тамару Эйдельман*. Ей выписали наказание в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Иноагенты
27 декабря 2024, 15:12
Американский актер Дик Капри умер во сне от расслоения аорты
Unsplash
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Американский актер Дик Капри умер на 94-м году жизни. Об этом сообщил онлайн-таблоид TMZ.

Комик скончался в ночью в своем доме во Флориде.

«У Дика диагностировали кровоточащее расслоение аорты, которое из-за его возраста стало неоперабельным», - рассказал изданию его сын.

Вечером перед смертью актер телевидения и Бродвея успел в последний раз поужинать в любимом ресторане вместе с семьей.

Дик Капри начал выступать в качестве комике с 1960-х годов, а популярность приобрел в начале 1970-х. Он работал с Томом Джонсоном, Лайзой Миннелли и Фрэнком Синатрой. На Бродвее он прославился благодаря участию в шоу «Кэтскиллс на Бродвее». В 1987 году получил первую роль в кино - комедийном фильме «Меня все еще путают с Брюсом».

Ранее появилась информация о смерти известного актера Шалвы Гицбы, снявшегося в фильме «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Он ушел из жизни в возрасте 88 лет. Причины смерти артиста пока не разглашаются.

США Актеры

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