Умерла звезда итальянского фильма «Ромео и Джульетта»

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Родившаяся в Аргентине артистка умерла дома, в окружении своих близких.

«Оливия была замечательным человеком, чья теплота, мудрость и чистая доброта тронули жизни всех, кто ее знал», - сообщили ее родственники в официальном аккаунте в Instagram*.

По информации издания, в 2008 году у актрисы обнаружили рак груди.

Среди известных фильмов, в которых снималась Хасси, были «Смерть на Ниле» 1978 года, «Черное Рождество» и мини-сериал «Иисус из Назарета». На момент съемок в «Ромео и Джульетт» артистке было всего 15 лет. Картина получила несколько «Оскаров», а также премии «Золотой глобус» и BAFTA.

Ранее из жизни ушла испанская актриса Мариса Паредес. Она получила известность благодаря участию в фильмах кинорежиссеров Фернандо Труэбы, Агусти Вильяронга и Педро Альмодовара.