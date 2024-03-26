26 марта 2024, 01:21

Умерла звезда фильмов «Цыган» и «Возвращение Будулая» Соня Тимофеева

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Самая известная цыганка российского кинематографа, актриса театра «Ромэн» ушла из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в анонсе к своей программе на телеканале «Россия 1».

По словам телеведущего, актрисы не стало 14 марта.

«В последний путь ее провожало всего три человека. Вдовец Тимофеевой нашел загадочную записку, где Соня пишет - она завещает ему самое дорогое, что у нее есть, а ответ подскажет ее могила», - рассказал Малахов.

Актриса снялась в нескольких советских фильмах о цыганах: «Баламут», «Цыган» и «Возвращение Будулая».

В прошлом она уже становилась героиней скандальной передачи Андрея Малахова. Тогда друзья и близкие актрисы уверяли, что она стала затворницей из-за своего нового супруга Вячеслава Бобрика, который спаивает Тимофееву и не выпускает из дома. Сам же мужчина заявил, что актриса плохо себя чувствует из-за того, что на нее навели порчу.

Фильмы Россия Театры Андрей Малахов
26 марта 2024, 00:17
Ушел из жизни актер из «Убийства в Восточном экспрессе» Фриц Веппер
РИА «Новости»
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В Баварии ушел из жизни популярный немецкий актер Фриц Веппер. Об этом сообщило издание Focus со ссылкой на его вдову Сюзанну.

Фриц Веппер снялся почти в семи десятках фильмов и сериалов. В том числе в таких картинках, как «Кабаре» (1972 год), «Последняя битва» (1983 год) и «Убийство в Восточном экспрессе» (2001 год).

Кроме того, он запомнился зрителям по роли инспектора Гарри Кляйна в криминальном сериале «Деррик», который выходил на экраны почти четверть века - с 1974 по 1998 годы.

На сцене актер играл с 11 лет. Первой его актерской работой стала роль Питера Пэна.

В последние годы жизни Фриц Веппер болел раком и перенес операцию на сердце. В конце 2023 года его госпитализировали с заражением крови. Утром в понедельник, 25 марта, он умер в хосписе в Баварии.

Больницы Сериалы Болезни Фильмы Рак Актеры
25 марта 2024, 06:19
«Боль сумасшедшая». Дима Билан посетил мемориал у Crocus City Hall
Телеканал «360»
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Около здания Crocus City Hall создали стихийный мемориал. Певец Дима Билан пришел почтить память погибших при теракте 22 марта.

«Даже представить не могу, сколько всего здесь произошло. У меня просто боль сумасшедшая», - сказал он.

У здания концертного комплекса состоялась акция «Журавли» , в ней приняли участие сотни человек. Среди пришедших певица Люся Чеботина и рэпер Navai (Наваи Бакиров).

Теракт на концерте группы «Пикник» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Несколько человек перед началом выступления ворвались в Crocus City Hall и открыли огонь по зрителям. Исполнителей задержали и избрали меру пресечения. Они признали свою вину. По версии следствия, двое из четверых злоумышленников получили инструкции при поездке в Турцию , остальные - будучи в России.

Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 22:06
«Это не может не потрясти». Игорь Матвиенко почтил память жертв теракта у Crocus City Hall
Телеканал «360»
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Продюсер Игорь Матвиенко пришел на акцию памяти погибших в теракте у мемориала около Crocus City Hall. Он сказал в комментарии журналистам, что такая трагедия «не может не потрясти».

Матвиенко отметил, что Crocus City Hall был главной концертной площадкой страны на протяжении последних 10 лет.

«Мы живем в таком мире, мы живем в какой-то нормальной, спокойной обстановке. И вдруг вот такое случается прямо у нас дома. Это, конечно, не может не потрясти», - отметил Матвиенко.

Священники провели панихиду по жертвам теракта у стихийного мемориала. Сотни людей пришли на траурное мероприятие, чтобы почтить память погибших.

Терроризм Музыка Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 14:06
«Нужно держаться вместе». Рэпер Серега возложил цветы к мемориалу памяти жертв теракта
Телеканал «360»
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Рэпер Сергей Пархоменко (Серега, сейчас выступает под брендом Полиграф Шарикоff) возложил в Минске цветы к мемориалу памяти жертв теракта. В беседе с «360» он выразил соболезнования семьям погибших и порассуждал о «тотальной войне», которую Запад объявил «исторической большой России».

«Славян всегда мечтали поставить на колени огнем и мечом, это война длиной в тысячу лет. Она каждый раз принимает разные формы, но направление всегда одно - историческая большая Россия. Я в первую очередь соболезную семьям пострадавших, скорблю о погибших. Вместе с тем я понимаю, что поймали исключительно тех, кто нажимал на курок и поджигал, а здесь нужно обязательно выйти на заказчика», - заметил рэпер.

Исполнитель напомнил, что Нюрнбергский трибунал не заставил каяться ни одного из тех, кто был приговорен к высшей мере. Стоит осознавать, что Третий рейх не капитулировал и «стал четвертым».

«Он сейчас модифицирован и в виде коллективного Запада объявил нам изощренную тотальную войну. Благодаря новым цифровым и коммуникационным технологиям он ведет ее против нас тоже изощренно, чужими руками благодаря соцсетям и мессенджерам. В качестве прокси назначают кого угодно - украинцев, таджиков, армян», - продолжил Пархоменко.

Он назвал большой ошибкой, «началом катастрофы» распад СССР.

«Если нас разделяют, то мы должны, наоборот, держаться вместе. <…> Нужно снова собираться в мощный боевой кулак и вспомнить, что мы орда», - резюмировал он.

Теракт в Подмосковье, который произошел вечером 22 марта, унес 133 жизни. В воскресенье, 24 марта, в России объявили национальный траур. Люди возлагают цветы к стихийным мемориалам.

Россия

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