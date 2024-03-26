Умерла звезда фильмов «Цыган» и «Возвращение Будулая» Соня Тимофеева
Самая известная цыганка российского кинематографа, актриса театра «Ромэн» ушла из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в анонсе к своей программе на телеканале «Россия 1».
По словам телеведущего, актрисы не стало 14 марта.
«В последний путь ее провожало всего три человека. Вдовец Тимофеевой нашел загадочную записку, где Соня пишет - она завещает ему самое дорогое, что у нее есть, а ответ подскажет ее могила», - рассказал Малахов.
Актриса снялась в нескольких советских фильмах о цыганах: «Баламут», «Цыган» и «Возвращение Будулая».
В прошлом она уже становилась героиней скандальной передачи Андрея Малахова. Тогда друзья и близкие актрисы уверяли, что она стала затворницей из-за своего нового супруга Вячеслава Бобрика, который спаивает Тимофееву и не выпускает из дома. Сам же мужчина заявил, что актриса плохо себя чувствует из-за того, что на нее навели порчу.