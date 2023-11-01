Умерла звезда фильма «Рыпкина любовь» Марина Москаленко

«В ночь на 31 октября на 64 году жизни не стало Марины Валерьевны Москаленко. Остановилось сердце», - сказано в публикации.

Москаленко появилась на свет в российской столице 9 октября 1960 года. В 1984 году женщина закончила Высшее театральное училище имени Щукина. Артистка выступала с программой в Московском академическом театре сатиры.

Также звезда более 20 лет проработала в кукольном театре Образцова. Там она показала большое количество запоминающихся образов, например - мама Аладдина в «Волшебной лампе Аладдина», Танечка в «Нашей Чукоккале», грозная хищница Багира в «Маугли».

В кино Москаленко начала сниматься в 1984 году. Впервые она сыграла в мелодраме «Счастливая Женька!». Поклонникам больше всего запомнились ее роли в фильмах «Шура и Просвирняк», «Рыпкина любовь» и «Любовь и прочие глупости».