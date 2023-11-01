01 ноября 2023, 01:50

Умерла звезда фильма «Рыпкина любовь» Марина Москаленко

Пресс-служба Театра Образцова
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Актриса театра и кино Марина Москаленко скончалась на 64-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова.

«В ночь на 31 октября на 64 году жизни не стало Марины Валерьевны Москаленко. Остановилось сердце», - сказано в публикации.

Москаленко появилась на свет в российской столице 9 октября 1960 года. В 1984 году женщина закончила Высшее театральное училище имени Щукина. Артистка выступала с программой в Московском академическом театре сатиры.

Также звезда более 20 лет проработала в кукольном театре Образцова. Там она показала большое количество запоминающихся образов, например - мама Аладдина в «Волшебной лампе Аладдина», Танечка в «Нашей Чукоккале», грозная хищница Багира в «Маугли».

В кино Москаленко начала сниматься в 1984 году. Впервые она сыграла в мелодраме «Счастливая Женька!». Поклонникам больше всего запомнились ее роли в фильмах «Шура и Просвирняк», «Рыпкина любовь» и «Любовь и прочие глупости».

Кино Театры Актеры
01 ноября 2023, 01:32
«Бывший муж». Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева раскрыла имя нового актера в ситкоме
Кинопоиск
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Российская актриса Наталья Бочкарева, сыгравшая главную роль в ситкоме «Счастливы вместе», намекнула на нового актера в составе сериала. Видео со съемок женщина опубликовала в Telegram-канале.

На кадрах Бочкарева сняла себя и двух человек на фоне - Дарью Сагалову, сыгравшую дочь главных героев и Тимура Батрутдинова, которого ранее не было в сериале. По словам Натальи, мужчина снимется в перезапуске проекта. Кого именно сыграет актер - неизвестно. Однако актриса дала поклонникам небольшую наводку.

«Кто это? Угадайте. Наш новый жених? Бывший муж? Хотя, кто знает… Сегодня бывший, завтра настоящий», - весело продекламировала знаменитость.

Еще в начале июля стало известно о перезапуске популярной комедии «Счастливы вместе». В проекте появятся бессменные Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

Ранее стало известно, почему звезда «Счастливы вместе» Юлия Захарова,сыгравшая Лену Полено, вела себя странно на похоронах коллеги Вячеслава Гришечкина. Как заявили в окружении артистки, сейчас она испытывает трудности.

Сериалы
31 октября 2023, 23:59
Ушел из жизни бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин
«ВКонтакте»
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Бас-гитарист группы «Браво» ушел из жизни на 62-м году жизни. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила администрация группы.

«Сегодня ушел Сергей Лапин, бас-гитарист группы „Браво“, участвовавший в записи альбомов „Скажем мы друг другу Браво“ (1988) и „Стиляги из Москвы“ (1990)», - сказано в сообщении.

Сергей Лапин пришел в коллектив в тот период, когда из него ушла Жанна Агузарова. Он принес в новые интересные идеи в имидж и стиль группы. Например, идея картонных декораций в песне «Стильный оранжевый галстук» принадлежит Лапину. Коллеги запомнили его прекрасным человеком и музыкантом.

Музыка
31 октября 2023, 05:04
Певица Цыганова раскритиковала Газманова за скандал на концерте в Дубае
YouTube
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Певец Олег Газманов не должен был выступать в Дубае в трудное для России время. Такое заявление сделала певица Вика Цыганова и ее муж Вадим Цыганов в интервью Юрию Дудю*.

«Для нас Валерий Меладзе, Александр Ревва - нечисть. Предатели. Газманов тоже нечисть, он еще обиделся на это, а зря», - отметила исполнительница.

По словам Цыгановой, у артиста возможно раздвоение личности. Она вспомнила, как Газманова попросили поддержать украинскую сторону, но тот не согласился. При этом артист не стал спорить и отстаивать интересы России, а просто пожелал не общаться на эту тему.

«Если ты декларируешь и тебя выводят в первые ряды со знаменами - будь добр соответствовать», - сказала Цыганова.

Несмотря на это, артистка считает песни Газманова хорошими. Однако выполнять боевые задачи под них никто не стал бы.

Ранее Юрия Дудя* призвали привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ после интервью с Цыгановой и ее мужем. В начале беседы журналист поблагодарил собеседников за то, что они согласились с ним поговорить, несмотря на разные политические позиции.

*Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории России.

Интервью Юрий Дудь
31 октября 2023, 04:24
Стало известно, сколько певцу Shaman платят за концерты
РИА «Новости»
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Самые высокие цены на корпоративы певца Shaman (Ярослав Дронов) варьируются от 50 до 100 тысяч евро (почти 10 миллионов рублей). Об сообщил концертный директор артиста Сергей Лавров в беседе с News.ru.

«Когда закончится его звездный час - сказать сложно, но как и любая мода, мода на патриотизм проходит быстро. Он зарабатывает на выступлениях и корпоративах от 50 тысяч до 100 тысяч евро», - заявил он.

Концертный директор отметил, что среди российских знаменитостей Shaman «не номер один» по заработкам. Например, исполнительницы Анна Асти и Юлия Зиверт получают за свои выступления больше денег. Звезды собирают большие концертные площадки.

Ранее Shaman рассказал, что многим обязан легендарному шансонье Михаилу Кругу. По его словам, певец помог артисту, когда тот начинал свой творческий путь в ресторане города Новомосковска. Посетители часто заказывали у молодого артиста песни из репертуара Круга.

Песни Музыка Деньги

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