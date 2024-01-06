Умерла звезда фильма «Мэри Поппинс» Глинис Джонс

Джонс умерла в доме престарелых в Лос-Анжелесе. Там она находилась все последние годы. Причина смерти пока неизвестна.

Актриса родилась 5 октября 1923 года в Южной Африке и имела британское гражданство. Она известна по американскому фильму «Мэри Поппинс», где сыграла миссис Виннефред Бэнкс.

«Глинис Джонс, британская актриса, известная своей ролью иконы феминисток миссис Бэнкс в фильме 1964 года „Мэри Поппинс“, умерла. Ей было 100 лет», - уточнил телеканал.

Актриса была номинанткой на «Оскар» в фильме «Бродяги» за женскую роль второго плана. В 1973 году она получила премию «Тони» за роль в мюзикле «Маленькая ночная музыка». Всего на счету Джонс более сотни фильмов и сериалов.