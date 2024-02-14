Умерла звезда фильма «Бриллиантовая рука» Виктория Островская

«Невероятно драматичная судьба. Очень жаль», - написал он.

Малахов рассказал, что режиссер Леонид Гайдай искал яркую актрису на роль в новой кинокартине. Ассистент Гайдая заметил Островскую прямо на улице и ее взяли без проб на небольшую роль путаны, которую главные герои встречают в Стамбуле. В тот период она работала диспетчером на автобазе.

Потом у артистки была эпизодическая роль в фильме «Старый знакомый», и на этом ее карьера в кино закончилась. Телеведущий также отметил, что Островская была в гостях у него на программе.

Виктория Островская родилась 1 сентября 1938 года. После школы она поступила в Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.