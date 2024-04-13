Умерла жена Фрэнсиса Копполы

Режиссер ушла из жизни 12 апреля. Она умерла в окружении близких у себя дома в Резерфорде. Причины смерти Копполы не назывались.

Американка получила широкую известность после создания документального фильма о процессе съемок драмы «Апокалипсис сегодня» (Apocalypse Now, 1979) ее мужем. За работу над картиной Элинор получила премию «Эмми». В браке с Копполой она родила трех детей.

В 2022 году журнал Variety составил список 100 лучших фильмов за всю историю кинематографа. В тройке лидеров оказался «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы.