Умерла ведущая шоу «Большая игра» Станислава Рыстер

Певице Марине Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, неизвестный поклонник прислал драгоценности. Артистка призналась в интервью телеканалу НТВ, что ей стало не по себе от анонимного подарка.

МакSим рассказала журналистам о курьере, доставившем ей букет цветов, торт и бархатный футляр с драгоценностями. При этом ни записки, ни сообщения с именем тайного поклонника не было. Артистка намерена вернуть презенты.

«Там еще оказался маленький подарочек с целой горой бриллиантов. Я не знаю, кто это подарил. Я такие подарки просто не принимаю, поэтому все так и лежит в коробочке, ожидая своего хозяина. Может быть, это и правда от души, но мне не по себе от этого», - отметила она.

МакSим не раз дарили ювелирные изделия. Но, по словам певицы, она не любит украшения, а нести их в ломбард рука не поднимается.

Артистка добавила, что принимала дорогие презенты раньше, но отдавала их на благотворительность.

Ранее певица МакSим опубликовала в соцсетях фотографии с отдыха. На снимках артистка позировала на яхте в черном купальнике и леопардовой тунике.

Певице Марине Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, неизвестный поклонник прислал драгоценности. Артистка призналась в интервью телеканалу НТВ , что ей стало не по себе от анонимного подарка.