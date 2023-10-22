Умерла сыгравшая в «Приключениях Буратино» Лидия Дымова
Умерла советская и российская театральная актриса, режиссер, заслуженная артистка РФ Лидия Дымова. Ей было 86 лет. О смерти Дымовой сообщило управление культуры Сызрани в социальной сети «ВКонтакте».
Лидия Дымова отдала театру 60 лет своей жизни, служила в театрах Гомеля, Красноярска, Саратова, Куйбышева. Более 40 лет актриса трудилась на сцене Сызранского драматического театра имени Толстого.
Актерскую карьеру Дымова начала в 1958 году, поступив в театральную студию при Куйбышевском драматическом театре. В студенческие годы играла в спектакле «Дело Артамоновых», труппа выступала с ним в Кремле в 1959 году. С 1978 года Дымова всецело посвятила себя Сызранскому театру.
В сценическом активе Дымовой «Чайка», «Три сестры», «С любимыми не расставайтесь». Актриса также сыграла Феклу Ивановну в гоголевской «Женитьбе» и черепаху Тортиллу в «Приключениях Буратино».