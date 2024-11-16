Умерла Светлана Светличная
Советская актриса Светлана Светличная скончалась в возрасте 84 лет. Об этом РЕН ТВ сообщила супруга сына актрисы.
«После тяжелой продолжительной болезни. Это произошло в хосписе», - отметила родственница.
«После тяжелой продолжительной болезни. Это произошло в хосписе», - отметила родственница.
Немоляева рассказала, что не снималась со Светличной ни в одной картине, однако они знали друг друга. Актрисы встречались на фестивалях, в Доме кино и всегда здоровались, но лично не общались.
«Я совсем ничего о ней не знаю. Она очень мне нравилась в молодости, в юности, когда у нее были какие-то работы, она была, конечно, очень эффектная, яркая, с прекрасной внешностью. <…> Она была индивидуальностью, интересная личность, очень запоминающаяся. Если первый раз ек увидишь, уже не забудешь», - отметила собеседница 360.ru.
Немоляева добавила, что ее и саму не раз «хоронили», чем доводили ее детей до безумия.
«Но если это правда, то, конечно, тогда я только могу выразить соболезнования и сочувствие ее родным, соболезнование родным, и пусть земля ей будет пухом», - заявила Светлана Немоляева.
О смерти Светличной стало известно 16 ноября. Кинокритик Сусанна Альперина назвала уход актрисы из жизни ожидаемым.
«Я внутри максимально чувствую свою вину. Я не знаю, как мы будем рассказывать ребятам об этом. Естественно, я расстроилась. Это была такая милая маленькая козочка. Как будто бы это произошло по нашей вине», - сказала Самойлова.
Труп козы обнаружили, когда ничего не подозревающий рэпер пошел доить животных. На глазах у детей он открыл дверь сарая, и перед ними предстала жуткая картина. Никто не понимал, что произошло, ведь еще утром с козой все было в порядке. Появились версии об отравлении и приступе.
В результате Джиган вместе со своей семьей был вынужден похоронить на поле козу семьи Морозовых. Как сообщить об этом хозяевам, никто не придумал.
Съемки проходили летом, еще до того, как в доме знаменитостей появилась знаменитая козочка Мими. С ней все в порядке.
Мими уже стала почти полноправным членом семьи. Самойлова с радостью делится фотографиями, на которых ее любимица наслаждается жизнью. Ранее владелец знаменитых бутовских коз пенсионер Валерий Аникеев предложил подарить Самойловой и Джигану еще одного питомца.
Певица собирается расторгнуть брак с 32-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, игравшем за петербургский «Зенит» и «Химки». Она подала на развод в октябре.
Пара познакомилась в 2019 году и через год поженилась. Свадьба прошла в узком кругу на элитной вилле в Подмосковье.
Певица призналась в соцсетях, что устала от брака. Несмотря на проблемы в личной жизни, она продолжает работать и выступать на сцене. Брак с Тиммой для артистки был третьим по счету. Солистка «ВИА Гры» имеет дочерей от футболиста Валентина Белькевича и бизнесмена Максима Чернявского, а также сына от предпринимателя Артема Комарова.
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Судебные приставы объявил в розыск певца Филиппа Киркорова. По данным Shot , артист задолжал 30 неоплаченных штрафов за Rolls-Royce.
Источник канала уточнил, что автомобиль поп-короля с декабря прошлого года 31 раз нарушил правила дорожного движения. Речь идет в том числе о превышении скорости, нарушении требований разметки и стоянки в неположенном месте.
В итоге Киркорову насчитали штрафов на 24 тысячи рублей. Однако исполнитель хита «Просто подари» их не оплатил. В итоге приставы открыли исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия с Rolls-Royce.
По данным канала, сам артист за рулем не ездит. Он предпочитает передвигаться на заднем сидении в качестве пассажира.
Ранее Киркоров вновь оказался в центре очередного скандала. По данным Life , пользователи Сети на одном из видео заметили, что артист поет под фонограмму. После этого его потребовали убрать со сцены.