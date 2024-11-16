16 ноября 2024, 12:22

Умерла Светлана Светличная

РИА «Новости»
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Советская актриса Светлана Светличная скончалась в возрасте 84 лет. Об этом РЕН ТВ сообщила супруга сына актрисы.

«После тяжелой продолжительной болезни. Это произошло в хосписе», - отметила родственница.

Актеры Светлана Светличная
16 ноября 2024, 12:42
«Пусть земля ей будет пухом». Немоляева — о смерти Светланы Светличной
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Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная была яркой и запоминающейся личностью, заявила 360.ru ее коллега по цеху, актриса театра и кино Светлана Немоляева. Она выразила соболезнования семье звезды фильма «Бриллиантовая рука».

Немоляева рассказала, что не снималась со Светличной ни в одной картине, однако они знали друг друга. Актрисы встречались на фестивалях, в Доме кино и всегда здоровались, но лично не общались.

«Я совсем ничего о ней не знаю. Она очень мне нравилась в молодости, в юности, когда у нее были какие-то работы, она была, конечно, очень эффектная, яркая, с прекрасной внешностью. <…> Она была индивидуальностью, интересная личность, очень запоминающаяся. Если первый раз ек увидишь, уже не забудешь», - отметила собеседница 360.ru.

Немоляева добавила, что ее и саму не раз «хоронили», чем доводили ее детей до безумия.

«Но если это правда, то, конечно, тогда я только могу выразить соболезнования и сочувствие ее родным, соболезнование родным, и пусть земля ей будет пухом», - заявила Светлана Немоляева.

О смерти Светличной стало известно 16 ноября. Кинокритик Сусанна Альперина назвала уход актрисы из жизни ожидаемым.

Актеры Умерла Светлана Светличная
16 ноября 2024, 10:39
«Я чувствую вину». У Джигана и Оксаны Самойловой умерла коза
Global Look Press
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У рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой умерла коза, сообщил StarHit. Это случилось на шоу «Большое переселение», во время которого пара вместе с детьми жила в деревенском доме семьи Морозовых.

«Я внутри максимально чувствую свою вину. Я не знаю, как мы будем рассказывать ребятам об этом. Естественно, я расстроилась. Это была такая милая маленькая козочка. Как будто бы это произошло по нашей вине», - сказала Самойлова.

Труп козы обнаружили, когда ничего не подозревающий рэпер пошел доить животных. На глазах у детей он открыл дверь сарая, и перед ними предстала жуткая картина. Никто не понимал, что произошло, ведь еще утром с козой все было в порядке. Появились версии об отравлении и приступе.

В результате Джиган вместе со своей семьей был вынужден похоронить на поле козу семьи Морозовых. Как сообщить об этом хозяевам, никто не придумал.

Съемки проходили летом, еще до того, как в доме знаменитостей появилась знаменитая козочка Мими. С ней все в порядке.

Мими уже стала почти полноправным членом семьи. Самойлова с радостью делится фотографиями, на которых ее любимица наслаждается жизнью. Ранее владелец знаменитых бутовских коз пенсионер Валерий Аникеев предложил подарить Самойловой и Джигану еще одного питомца.

Дети Блогеры Животные
15 ноября 2024, 11:14
Суд начнет рассматривать иск Седоковой о разводе с Тиммой в конце ноября
РИА «Новости»
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Судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы назначил процесс по иску бывшей солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой о разводе на 22 ноября. Об этом сообщило РИА «Новости».

Певица собирается расторгнуть брак с 32-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, игравшем за петербургский «Зенит» и «Химки». Она подала на развод в октябре.

Пара познакомилась в 2019 году и через год поженилась. Свадьба прошла в узком кругу на элитной вилле в Подмосковье.

Певица призналась в соцсетях, что устала от брака. Несмотря на проблемы в личной жизни, она продолжает работать и выступать на сцене. Брак с Тиммой для артистки был третьим по счету. Солистка «ВИА Гры» имеет дочерей от футболиста Валентина Белькевича и бизнесмена Максима Чернявского, а также сына от предпринимателя Артема Комарова.

Ранее певец Шаман (Ярослав Дронов) развелся со своей второй женой Еленой Мартыновой. По его словам, на разрыв семейных уз повлиял напряженный график работы и большой уровень занятости.

Суд Музыка Брак Анна Седокова
15 ноября 2024, 09:54
Киркорова объявили в розыск из-за штрафов на Rolls-Royce
Unsplash
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Судебные приставы объявил в розыск певца Филиппа Киркорова. По данным Shot, артист задолжал 30 неоплаченных штрафов за Rolls-Royce.

Судебные приставы объявил в розыск певца Филиппа Киркорова. По данным Shot , артист задолжал 30 неоплаченных штрафов за Rolls-Royce.

Источник канала уточнил, что автомобиль поп-короля с декабря прошлого года 31 раз нарушил правила дорожного движения. Речь идет в том числе о превышении скорости, нарушении требований разметки и стоянки в неположенном месте.

В итоге Киркорову насчитали штрафов на 24 тысячи рублей. Однако исполнитель хита «Просто подари» их не оплатил. В итоге приставы открыли исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия с Rolls-Royce.

По данным канала, сам артист за рулем не ездит. Он предпочитает передвигаться на заднем сидении в качестве пассажира.

Ранее Киркоров вновь оказался в центре очередного скандала. По данным Life , пользователи Сети на одном из видео заметили, что артист поет под фонограмму. После этого его потребовали убрать со сцены.

Штрафы Филипп Киркоров Артисты

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