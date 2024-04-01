Умерла советская артистка Дануте Диргинчюте

Дануте Диргинчюте родом из деревни Буйткишкяй, расположенной в Литовской ССР. До своего 82-летия она не дожила несколько дней - артистка родилась 10 апреля 1942 года.

В 1963 году Диргинчюте стала обучаться в Высшей музыкальной школе, которая находится в Каунасе. С 1966 по 2008 год служила в Каунасском музыкальном театре. Там она впервые выступила, будучи студенткой. Диргинчюте была одной из самых известных артисток за всю историю литовского музыкального театра.

В 1981 году актриса сыграла в детективе «Игра без козырей». Ее партнерами по фильму были Борис Борисов и Юрий Каморный.

Артистка приняла участие в десятках ведущих партий в опереттах, операх и мюзиклах, она имеет множество наград.